Еліна Світоліна програла американці у чвертьфіналі Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії, не зумівши здолати у чвертьфіналі американку Медісон Кіз.

Наша співвітчизниця вдало розпочала матч і за рахунку 3:4 у першій партії зробила брейк, а потім на власній подачі з другої спроби реалізувала сетбол. Проте розвинути успіх Еліні забракло сил: Кіз взяла другий сет з таким же рахунком 6:3, а у вирішальній партії теж вистачило одного втраченого гейму на власній подачі - 6:4, американка крокує у півфінал.

Для Світоліної 1/4 фіналу стала повторенням найкращого результату в кар'єрі на кортах австралійського Мельбурна.