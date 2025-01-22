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Еліна Світоліна програла американці у чвертьфіналі Australian Open

Лишався лише крок до особистого рекорду.

Еліна Світоліна програла американці у чвертьфіналі Australian Open
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії, не зумівши здолати у чвертьфіналі американку Медісон Кіз. 

Наша співвітчизниця вдало розпочала матч і за рахунку 3:4 у першій партії зробила брейк, а потім на власній подачі з другої спроби реалізувала сетбол. Проте розвинути успіх Еліні забракло сил: Кіз взяла другий сет з таким же рахунком 6:3, а у вирішальній партії теж вистачило одного втраченого гейму на власній подачі - 6:4, американка крокує у півфінал. 

Для Світоліної 1/4 фіналу стала повторенням найкращого результату в кар'єрі на кортах австралійського Мельбурна.  

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