Логан Пол і Конор Макгрегор: чому вони були на інавгурації Трампа та як 47-й президент США пов’язаний зі спортом

Він товаришує з боксерами, бійцями змішаних єдиноборств і рестлерами. Звісно, він намагався зайти на спортивний ринок, але зазнав фіаско. Про те, що пов’язує Трампа зі спортом, як він потоваришував з Макгрегором і чому засипав американців доларами — на LB.ua .

Спорт у житті Трампа відігравав важливу роль задовго до політичної кар’єри. Важливо зауважити, що мова не про фізичну активність, а про зв’язки, дружбу з популярними (не завжди видатними) спортсменами. Дональд Трамп використовував їх для розвитку власного іміджу й робить це досі.

Інавгурацію нового, 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Джона Трампа відвідали не лише представники американської бізнесово-політичної еліти, а й декілька спортсменів. Мова про братів Джейка і Логана Полів, Конора Макгрегора й Майка Тайсона. Вони послідовно підтримували Трампа під час передвиборчої кампанії, тому отримали запрошення на інавгурацію.

Трамп-футболіст: хотів придбати «Рейнджерс» і клуб Пабло Ескобара

Дональд Трамп в інтерв’ю неодноразово резюмував, що займався багатьма видами спорту. З відкритих джерел відомо, що 47-й президент США грав у баскетбол, бейсбол і футбол під час навчання у військовій академії. Займався саме сокером — так у Штатах називають європейський футбол, відверто непопулярний у країні. І на інавгурації Трампа був президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Фото: Times Herald-Record Дональд Трамп у військовій академії

Звісно, у житті Дональда був і американський футбол. Пізніше, у зрілому віці, він навіть хотів придбати якийсь клуб НФЛ: у 1980 році — «Балтимор Кольтс», у 1984-му — «Даллас Ковбойс», а у 2014-му — «Баффало Біллз». Однак жодна спроба не увінчалася успіхом. Тому, напевно, номер 85 перемкнувся на сокер.

Фото: Times Herald-Record Дональд Трамп (№ 85) у складі команди з американського футболу

У 2012 році бізнесмен заявив про намір урятувати від банкрутства шотландський «Рейнджерс», аргументвав це своїм шотландським корінням. Після цього захотів придбати колумбійський «Атлетіко Насійональ», який свого часу пов’язували з Пабло Ескобаром. Як не дивно, знову жодна угода не відбулася. Трамп водночас усе частіше почав з’являтися в партері бійцівської ліги UFC.

Трамп-боєць: товаришує з власником боїв без правил і пропонує створити лігу змішаних єдиноборств

Трамп завжди цікавився змішаними єдиноборствами. Ймовірно, причина полягає у тому, що правий світогляд Дональда дещо збігається з уявленнями про світ бійців. Трамп у притаманній для себе манері віддав перевагу найрейтинговішому шоу боїв змішаних єдиноборств у США й у світі загалом – Ultimate Fighting Championship (UFC). Він давно товаришує із Дейні Вайтом, президентом організації. Останній активно підтримував Дональда Трампа на виборах у 2024 році, хоча заявляв, що не має політичних амбіцій. Саме під час відвідування вечорів UFC Трамп познайомився із шотландським бійцем Конором Макгрегором. Ірландець свого часу вивів організацію на новий рівень популярності, розкручуючи свої бої відбірним «треш-током» (Тайсон Ф’юрі відпочиває).

Фото: EPA/UPG Конор Макгрегор під час інавгурації Дональда Трампа

Очевидно, епатажний Конор легко знайшов спільну мову з американським президентом. Макгрегор стабільно виписує Трампу компліменти у соцмережах. З останнього – ірландець висловив захоплення тоді ще кандидатом на посаду президента США після замаху на нього у липні минулого року.

Трамп товаришує і з ексчемпіонами UFС Камару Усманом і Джоном Джонсом. Останній до речі виконав фірмовий танець Дональда прямо навпроти президента після своєї останньої перемоги в октагоні. Дональд тоді відвідав шоу разом з Ілоном Маском.

Фото: EPA/UPG Дейна Вайт виступає під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа

Попри це, головним другом 47-го президента залишається саме Вайт. Нещодавно Трамп розповів про те, що запропонував Дейні створити лігу чемпіонів (американців, – LB.ua) та мігрантів, щоб потім провести бій між переможцями двох категорій. Президент спрогнозував, що у такому гіпотетичному поєдинку переміг би представник мігрантів, бо «вони можуть бути небезпечними». Очевидно, подібним висловом Дональд укотре акцентував на проблемі мігрантів у США.

Трамп-рестлер: поголив власника WWE та засипав усіх доларами

У «спортивній кар’єрі» 47-го президента були й екзотичні види спорту. У 2007 році він прийшов на зйомки World Wrestling Entertainment (WWE) – найбільшої реслінг-організації у США. Загалом реслінг – це шоу, в якому спортсмени організовують виставкові поєдинки, що відбуваються за сценарієм.

Дональд з’явився на одному з шоу, засипавши глядачів доларовими банкнотами, що падали на трибуни згори. Цей жест був дуже доречним для вистави такого ґатунку. Під час ефіру він «посварився» із власником і засновником WWE, мільярдером Вінсом Макменом. Насправді у них дружні відносини, але у ринзі Дональд заявив, що є багатшим і впливовішим за Макмена (складно не погодитися). У підсумку Трамп запропонував колезі провести поєдинок, а той натомість захотів вирішити суперечку по-іншому: виставити бійців замість себе.

У підсумку Дональд і Вінс обрали по рестлеру, що мали б змагатися у ринзі. Чий боєць програє, той мав поголити голову (черговий виклик для Трампа і його шевелюри). У підсумку рестлер Дональда переміг, а сам президент власноруч поголив Макмена, прив’язавши того до стільця.

За 17 років уже рестлери з’явилися на шоу Трампа. У рамках передвиборчої кампанії 47-го президента в одному з роликів у соцмережах його підтримали зірки WWE Кейн й Андертейкер. Ще один рестлер, відомий американський блогер Логан Пол, теж відзначився компліментарними постами у бік президента Трампа. Таким чином він заслужив своє місце на інавгурації та навіть притягнув туди свого молодшого брата Джейка. Так, саме Пол-молодший бився з Майком Тайсоном торік.

Не зайвим буде зауважити, що Дональд Трамп свого часу організував «залізному Майку» бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Звісно ж, Тайсон теж був присутнім на інавгурації президента.

Трамп-гольфіст: любить його більше за гроші

Гольф – улюблений вид спорту 47 президента США. Станом на 2024 рік у володінні Трампа знаходилося 18 полів для гольфу. Цікаво, що один із замахів на політика 15 вересня минулого року планували саме на території його власного гольф-клубу.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп грає у гольф

Дональд сам неодноразово підтверджував той факт, що часто проводить час на полі. Про пристрасть Трампа до гольфу писав і видатний гольфіст Джек Ніклаус. За його словами, президент любить гольф більше за гроші.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп під час гри у гольф

Зрозуміло, що з обранням на посаду президента часу на улюблену гру поменшає, адже попереду у Дональда Трампа чимало викликів. Однак, спорт залишиться у житті Трампа й під час другого пришестя у Білий дім. У 2026 році США прийматиме Чемпіонат світу з футболу, а у 2028-му – літні Олімпійські ігри.

Україні б варто зосередитися на тому, щоб достукатися до 47-го і завдяки спортсменам. Чому б не скористатися опцією Конора Макгрегора, контакт якого точно є у телефоні Олександра Усика?...