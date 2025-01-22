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Ліга чемпіонів: Трубін пропустив 5 голів від "Барселони"

Українському голкіперу не позаздриш.

Ліга чемпіонів: Трубін пропустив 5 голів від "Барселони"
Бенфіка - Барселона 4:5
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів болючої поразки зазнала португальська "Бенфіка" голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. У 7-ому турі оновленого основного етапу "орли" влаштували справжній трилер із "Барселоною".

Хет-трик Павлідіса упродовж перших пів години гри буквально шокував каталонців - Левандовський з пенальті встиг зробити рахунок 1:1, але потім грецький нападник забезпечив господарям комфортну перевагу до перерви.

Але другий тайм у "Бенфіки" вийшов провальним, і Трубін, на жаль, не став з цього винятком: другий гол "Барси" у виконанні Рафіньї цілком на його совісті через невдале вибивання м'яча. Автогол Араухо ніби збільшив шанси португальців на успіх, але навіть 4:2 не вистачило для того, щоб взяти бодай один заліковий бал. 

Левандовський з другого пенальті, Ерік Гарсія та той-таки Рафінья поховали сподівання "орлів" - 5:4 на користь каталонців у підсумку.  

В інших матчах "Ліверпуль" перемогою 2:1 над "Ліллем" гарантував собі першу сходинку у турнірній таблиці та пряме потрапляння до 1/8 фіналу. Кризова дортмундська "Боруссія", з якою ще грати "Шахтарю" в заключному турі, поступилася "Болоньї" 1:2. Три очки до активу записали "Аталанта", "Монако", мадридський "Атлетіко", "ПСВ" та "Штуттгарт". "Ювентус" і "Брюгге" голів не забивали. 

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