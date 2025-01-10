Кріштіану Роналду у 39 років встановив нове бомбардирське досягнення

Легенда світового футболу Кріштіану Роналду навіть у 39 років знаходить рекорди, які ще не встиг побити, і підіймає планку ще вище. Португалець став першим в історії гравцем, якому вдалося відзначитися бодай одним голом у 24 календарних роках поспіль.

Як пише видання "Трибуна", Роналду забив з пенальті у матчі чемпіонату Саудівської Аравії, де його "Аль-Наср" обіграв "Аль-Охдуд" з рахунком 3:1. Таким чином з 2002 року і досі не було жодного випадку, коли б Кріштіану завершував рік без голів. Таким не може похвалитися жоден футболіст за увесь час існування гри на професійному рівні.

Найбільш забивним для Роналду був 2013-ий - тоді за 12 місяців він демонстрував трибунам своє фірмове святкування "сіу" аж 69 разів. А загалом у португальця нарахували 917 результативних ударів на рівні клубів та збірної за його феноменальну кар'єру.