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Історична медаль: збірна України вперше здобула «бронзу» в естафеті на КС із санного спорту

Перша нагорода у командній естафеті для українських санкарів.

Історична медаль: збірна України вперше здобула «бронзу» в естафеті на КС із санного спорту
Збірна України із санного спорту
Фото: FIL

Національна команда України із санного спорту здобула бронзову нагороду в естафеті на етапі Кубка світу у латвійській Сігулді.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українці поступилися переможцям, збірній Німеччини, 3,947 секунди. Другою фінішувала команда Австрії.

Одразу чотири збірних не дісталися фінішу

Україну представляли одиночки Юліанни Туницької, Андрія Мандзія, двійки Ігоря Гоя з Назарієм Качмаром та Олени Стецьків з Олександрою Мох.

Нагадаємо, востаннє Україна здобувала медаль на етапі КС з санного спорту у 2008 році. «Срібло» тоді здобула Наталія Якушенко.

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