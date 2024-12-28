П’ятірка спортивних невдах 2024 року

Упродовж року, що минає, не всі українські спортсмени перемагали, оновлювали рекорди та здобували медалі. Були й ті, хто не виправдав очікування, розчарував та зганьбився. Lb.ua вирішили згадати і про них перед Новим роком.

Михайло Романчук

Від лідера збірної України з плавання очікували яскравого виступу на Олімпійських іграх у Парижі, медалі та, можливо, оновлення олімпійського рекорду. Однак, спортсмену не вдалося продемонструвати гарний результат. На дистанції у 800 метрів вільним стилем Романчук не зміг подолати кваліфікацію, хоча ще три роки тому у цій дисципліні став третім на Іграх у Токіо.

Фото: EPA/UPG Михайло Романчук з України святкує перемогу у фіналі на дистанції 800 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, Сербія, 19 червня 2024 року.

Уболівальники вірили, що Михайло зможе реабілітуватися на своїй «коронці» – 1500 метрів вільним стилем. Аж раптом він вирішив не виходити у басейн на кваліфікацію цієї дисципліни, тому заздалегідь завершив виступи на Олімпіаді-2024. Не цього очікували від олімпійського призера й одного з кращих плавців в історії України, але, як то кажуть, маємо те, що маємо.

Фото: EPA/UPG Михайло Романчук

Після Олімпіади Романчук пояснив, у чому причина настільки провального виступу на змаганнях. За словами плавця, він захворів під час церемонії відкриття Ігор, тому не зміг продемонструвати гарний результат. Попри провал на Іграх, плавець вирішив продовжити кар’єру, щоб реабілітуватися та продемонструвати свій клас. Сподіваємося, що Михайло зробить висновки зі свого виступу на Іграх та повернеться сильнішим.

Марина Бех-Романчук

На жаль, не краще виступила й дружина Михайла – Марина. Українська легкоатлетка, яка змінила стрибки у довжину на потрійний стрибок після Олімпіади у Токіо не змогла здобути медаль. Щобільше, вона виступила відверто гірше, ніж минулого разу, ставши одинадцятою у фіналі потрійного стрибка. У Токіо Марина фінішувала п’ятою…

Фото: Twitter Марина Бех-Романчук

На тлі чоловіка результат був прийнятним, але загалом – жахливим. Після виступу Марина підсумувала свій олімпійський рік, зазначивши, що він був жахливим. Основна причина – травми, які надокучали легкоатлетці.

Фото: Ulf Schiler/athletix.ch Марина Бех-Романчук

Бех-Романчук, як і чоловік, вирішила продовжувати кар’єру, тому можна сподіватися, що третя спроба на Олімпіаді у Лос-Анджелесі буде медальною.

Дар’я Білодід

Прима українського дзюдо відверто розчарувала своїм виступом на Олімпійських іграх. Так, партнери по команді виступили не краще, але саме від неї очікували набагато більшого. Після вистражданої бронзової нагороди у Токіо здавалося, що українці залишилося зробити останній крок до омріяного «золота», але олімпійська мрія дзюдоїстки розвіялася на старті змагань.

Фото: European Judo Union Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід після поразки в 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Парижі.

У першій сутичці Дар’я Білодід декласувала суперницю за 5 секунд, але вже в 1/8 фіналу поступилася та завершила виступи на Олімпіаді. Поразка виявилася занадто болючою… Спортсменка відмовилася спілкуватися з журналістами, не прийшла до Українського дому в Парижі та залишила відкритим питання про продовження професійної кар’єри.

Якщо останнє – це суто її вибір, то відмова спілкуватися із журналістами може свідчити про нерозуміння головного завдання спортсменів під час російсько-української війни. Атлети, як амбасадори України у світі, зобов’язані говорити зі ЗМІ, особливо з колегами з-за кордону, щоб укотре нагадувати про героїчну боротьбу українців за свободу й демократію. Інакше навіщо взагалі вони потрібні під час війни?

«Динамо» й «Шахтар»

Українські футболісти водночас роблять все навпаки: постійно говорять про те, що грають для наших захисників, але не демонструють якісного результату. Одразу зауважимо, що мова саме про виступи у єврокубках.

У 2018-му президент «Динамо» Ігор Суркіс сказав, що «краще грати у Лізі Європи й демонструвати результат, ніж у Лізі чемпіонів зазнавати принизливих поразок». Саме ця фраза наочно демонструє рівень деградації українського футболу. За 6 років кияни грають у групі Ліги Європи та посідають там «почесне» останнє місце: 0 (нуль) очок та 1 забитий гол після 6 поєдинків. Можливо, варто опускатися у Лігу конференцій та демонструвати результат там?..

Фото: EPA/UPG Динамо - Ференцварош 0:4

Скандальний ексфорвард «Динамо» Віктор Леоненко ще шість років тому схарактеризував у притаманній для себе манері, що потрібно робити з такими футболістами. «У мішок та з моста», – сказав тоді «Леон». Звісно, ми свідомо перебільшуємо та не закликаємо до настільки радикальних дій, але ситуацію потрібно змінювати.

Фото: EPA/UPG Шахтар - Баварія 1:5

«Шахтар» хоч і виступає краще у Лізі чемпіонів (27 місце з 4 очками в активі), але теж зірок з неба не хапає. У «гірників» залишилися математичні шанси на вихід з групи, але чи вдасться ними скористатися – питання відкрите.

Не радує загалом і збірна України з футболу, левова частка гравців якої приїжджає до розташування національної команди саме з «Динамо» й «Шахтаря». Підопічні Сергія Реброва змогли зачепитися за плей-оф Ліги націй, але упродовж групового етапу виглядали відверто слабко. Наприклад, уперше в історії поступилися команді Албанії. Головні винуватці настільки посередніх виступів України – усі, окрім, власне, футболістів…

Віримо, що представники гри мільйонів зможуть покращити свою гру у другій частині сезону у новому році. Однак, на жаль, майже очевидно, що Україна у нинішньому розіграші єврокубків залишиться без так званої «євровесни».

Михайло Мудрик

Ну і, звісно, ми не могли не згадати про світлу пляму українського футболу… Про Михайла Мудрика в інфопросторі говорять постійно, але перед Новим роком – особливо багато. Причина полягає не у посередніх виступах за «Челсі». До слова, Михайло лише тричі відзначився голами у сезоні 2024-2025 під час виступів у Лізі конференцій.

Фото: УАФ Михайло Мудрик усміхається під час тренування

Найбільша проблема, через яку Михайло «очолює» наш рейтинг невдах полягає у тому, що у крові українця знайшли заборонені речовини. Про це стало відомо 11 днів тому. Причини, через які в організм Мудрика потрапив допінг, поки невідомі, але Михайлові поки заборонили брати участь у матчах.

На правду, він часу не втрачає, тому вже відвідав другий бій Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі та побував на весіллі Анатолія Трубіна. Мудрика можуть дискваліфікувати від змагань щонайменше на рік, але, схоже, у нього є важливіші справи. Підсумовуючи, можна припустити, що 2024-й цілком може стати останнім роком серйозної кар’єри Мудрика у футболі, і це засмучує.