Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх

Україна посіла 22 сходинку медального заліку Олімпіади-2024 : Олександр Хижняк , Ольга Харлан, Ярослава Магучіх й інші завоювали 12 нагород. Водночас представники двох видів спорту, на яких покладали чимало сподівань, залишилися поза п'єдесталом. Чому українці не змогли досягнути успіхів у плаванні й дзюдо та хто в цьому винен — у матеріалі LB.ua .

Владислав Бухов з України бере участь у запливі серед чоловіків на дистанції 50 м вільним стилем на змаганнях з плавання на Олім

Усе пішло не за планом від початку: злива

26 липня церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі вразила не лише розмахом, а й трансгендерними й місцями «антихристиянськими» проявами. При цьому вболівальники-телеглядачі упустили головне — проливний дощ: атлети з 206 країн світу пливли на човнах уздовж Сени під зливою. Рятувалися дощовиками й танцями. Більшість українських — і це помітно на відео — промокли до нитки. Як наслідок, захворіли.

Фото: EPA/UPG Делегація збірної України на відкритті Олімпійських ігор у Парижі.

Одна кваліфікація у плаванні: припливли

Україну в цьому виді спорту представляли Михайло Романчук, Олександр Желтяков і Владислав Бухов. Хлопці здобували нагороди впродовж 2024 року, тому їх справедливо вважали претендентами на медалі й точно на фінали. За місяць до старту Олімпіади на Чемпіонаті Європи наша команда продемонструвала найкращий результат за 8 років — дві золоті медалі.

Що в українських плавців проблеми, стало зрозуміло майже відразу: чемпіон Європи Олександр Желтяков не пройшов кваліфікацію на 100 і 200 метрів на спині. Він завершив виступи фактично на старті.

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Желтяков бере участь у запливі на дистанції 200 метрів на спині на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Після змагань він розповів, що майже всі українські плавці занедужали.

«Вважаю, що неправильно було захворіти перед цим стартом. Коли ми приїхали, у день відкриття [Олімпіади], майже всі плавці захворіли», — сказав Желтяков у коментарі Суспільному.

Після цих слів очікувати високих результатів від його колег було марно. Так і сталося. Михайло Романчук не кваліфікувався на 800 метрів вільним стилем, хоча є бронзовим призером Токіо-2020 в цій дисципліні. А із запливу на 1500 метрів він знявся. Причина — висока температура за день до старту.

«Не знаю, що сказати. У повному розпачі. Це не те, для чого готувався, для чого весь рік пропрацював. Більше нічого сказати не можу. Слів просто немає», — відреагував Романчук після першого і, як виявилося, останнього запливу на Олімпійських іграх у Парижі.

Фото: EPA/UPG Владислав Бухов з України (праворуч) бере участь у півфіналі змагань з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Сподівання залишалися на Владислава Бухова, чинного чемпіона світу з плавання на 50 метрів вільним стилем. Він зміг пройти до півфіналу — фінішував 11-м у кваліфікації. Далі вже ні.

Ще одним видом спорту, де в українців усе пішло не так, стало дзюдо…

Прокляття 1/8 фіналу

Українська делегація дзюдоїстів налічувала п'ять спортсменів, зокрема: Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар’я Білодід, Єлизавета Литвиненко й Христина Гоман. Жоден і жодна не пробилися далі 1/4, абсолютна більшість — 1/8 фіналу Олімпійських ігор.

Фото: IJF Дар'я Білодід з України після вильоту з Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Христина Гоман завершила виступи на старті, Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар’я Білодід поступилися в 1/8, а Єлизавета Литвиненко — у втішній сутичці. Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва виокремив одразу декілька причин.

«Я думаю, що виступ невдалий. Не всі мають можливість повноцінно тренуватися, перебуваючи вдома — усі ці тривоги, відключення світла, це не на користь підготовці. До того ж за кордоном спортсмени, тренери хвилюються за своїх рідних, близьких. Це психологічний момент, який, я думаю, виснажує всіх спортсменів і тренерів. Крім того, це Олімпіада. Усі, хто сюди їхав, розуміли, що це не те, що високий рівень, а надвисокий. Бо це Олімпіада, її проводять раз на чотири роки. Це ті змагання, де підсумок роботи, скажімо, всього спорту в країні протягом цих років», — пояснив Дуброва Чемпіону.

Хоч плавці й дзюдоїсти не здобули медалей, збірна України показала свій найкращий олімпійський результат за останні 12 років. Крім того, частина спортсменів дебютувала на Олімпіаді в Парижі, тож серйозно чекатимемо на їхні нагороди в Лос-Анджелесі 2028 року.