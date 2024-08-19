Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх

Усе пішло не за планом від початку: злива
26 липня церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі вразила не лише розмахом, а й трансгендерними й місцями «антихристиянськими» проявами. При цьому вболівальники-телеглядачі упустили головне — проливний дощ: атлети з 206 країн світу пливли на човнах уздовж Сени під зливою. Рятувалися дощовиками й танцями. Більшість українських — і це помітно на відео — промокли до нитки. Як наслідок, захворіли.
Одна кваліфікація у плаванні: припливли
Україну в цьому виді спорту представляли Михайло Романчук, Олександр Желтяков і Владислав Бухов. Хлопці здобували нагороди впродовж 2024 року, тому їх справедливо вважали претендентами на медалі й точно на фінали. За місяць до старту Олімпіади на Чемпіонаті Європи наша команда продемонструвала найкращий результат за 8 років — дві золоті медалі.
Що в українських плавців проблеми, стало зрозуміло майже відразу: чемпіон Європи Олександр Желтяков не пройшов кваліфікацію на 100 і 200 метрів на спині. Він завершив виступи фактично на старті.
Після змагань він розповів, що майже всі українські плавці занедужали.
«Вважаю, що неправильно було захворіти перед цим стартом. Коли ми приїхали, у день відкриття [Олімпіади], майже всі плавці захворіли», — сказав Желтяков у коментарі Суспільному.
Після цих слів очікувати високих результатів від його колег було марно. Так і сталося. Михайло Романчук не кваліфікувався на 800 метрів вільним стилем, хоча є бронзовим призером Токіо-2020 в цій дисципліні. А із запливу на 1500 метрів він знявся. Причина — висока температура за день до старту.
«Не знаю, що сказати. У повному розпачі. Це не те, для чого готувався, для чого весь рік пропрацював. Більше нічого сказати не можу. Слів просто немає», — відреагував Романчук після першого і, як виявилося, останнього запливу на Олімпійських іграх у Парижі.
Сподівання залишалися на Владислава Бухова, чинного чемпіона світу з плавання на 50 метрів вільним стилем. Він зміг пройти до півфіналу — фінішував 11-м у кваліфікації. Далі вже ні.
Ще одним видом спорту, де в українців усе пішло не так, стало дзюдо…
Прокляття 1/8 фіналу
Українська делегація дзюдоїстів налічувала п'ять спортсменів, зокрема: Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар’я Білодід, Єлизавета Литвиненко й Христина Гоман. Жоден і жодна не пробилися далі 1/4, абсолютна більшість — 1/8 фіналу Олімпійських ігор.
Христина Гоман завершила виступи на старті, Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар’я Білодід поступилися в 1/8, а Єлизавета Литвиненко — у втішній сутичці. Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва виокремив одразу декілька причин.
«Я думаю, що виступ невдалий. Не всі мають можливість повноцінно тренуватися, перебуваючи вдома — усі ці тривоги, відключення світла, це не на користь підготовці. До того ж за кордоном спортсмени, тренери хвилюються за своїх рідних, близьких. Це психологічний момент, який, я думаю, виснажує всіх спортсменів і тренерів. Крім того, це Олімпіада. Усі, хто сюди їхав, розуміли, що це не те, що високий рівень, а надвисокий. Бо це Олімпіада, її проводять раз на чотири роки. Це ті змагання, де підсумок роботи, скажімо, всього спорту в країні протягом цих років», — пояснив Дуброва Чемпіону.
Хоч плавці й дзюдоїсти не здобули медалей, збірна України показала свій найкращий олімпійський результат за останні 12 років. Крім того, частина спортсменів дебютувала на Олімпіаді в Парижі, тож серйозно чекатимемо на їхні нагороди в Лос-Анджелесі 2028 року.