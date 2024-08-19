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Серія А: «Рома» з Довбиком поділила очки у матчі з «Кальярі»

Український форвард дебютував у складі римської команди.

Серія А: «Рома» з Довбиком поділила очки у матчі з «Кальярі»
Гравець «Роми» Артем Довбик (другий ліворуч) виконує удар по воротах під час футбольного матчу італійської Серії А «Кальярі» про
Фото: EPA/UPG

«Рома» на чужому полі зіграла внічию з «Кальярі» (0:0) у першому турі італійської Серії А.

Про це повідомила пресслужба римлян.

Українець Артем Довбик вийшов у стартовому складі «вовків» і зіграв 90 хвилин.

Упродовж матчу він мав дві можливості відзначитися, але не використав гольові моменти. В одному з епізодів українець пробив по воротах із середньої дистанції, але голкіпер Сімоне Скуффет врятував свою команду.

У кінці зустрічі Довбик отримав пас від Паоло Дібали та пробив по воротах головою, але м’яч влучив у поперечину. На 90 хвилині українця змінив британець Томмі Абрахам.

У підсумку обидві команди заробили по одному пункту після першого тура Серії А.

Нагадаємо, влітку 2024-го Артем Довбик перейшов до «Роми» з «Жирони».

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