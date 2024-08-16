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Київське "Динамо" повідомило про DDoS-атаку на свій офіційний сайт

Є підстави вважати, що працювали російські хакери.

Київське "Динамо" повідомило про DDoS-атаку на свій офіційний сайт
Фото: ФК "Динамо"

Пресслужба футбольного клубу "Динамо" у четвер увечері повідомила на своїй сторінці у Telegram, що офіційний сайт киян зазнав масованої DDoS-атаки.

Пікова частота запитів, через яку веб-ресурс перестав відкриватися, склала 164 мільйони на секунду. За словами представників клубу, хакери працювали цілеспрямовано й агресивно, що свідчить про замовний характер інциденту. У мережі припускають, що за цим стоять росіяни.

Близько 23-ої години у "Динамо" відзвітували, що технічні спеціалісти відновили роботу сайту, проте навіть після цього спроба відкрити сторінку завершувалася помилкою. 

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