"Реал" – володар Суперкубка УЄФА

Мадридський "Реал" знову нестримний: підопічні Карло Анчелотті розпочали новий сезон з перемоги над "Аталантою" у матчі за Суперкубок УЄФА.

Український голкіпер Андрій Лунін потрапив до заявки на поєдинок, але на поле не вийшов, адже у основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа не виникло жодних проблем. Втім основна увага вболівальників була прикута не до бельгійського стража воріт, а до суперзірквого дебютанта мадридців.

Кіліан Мбаппе нарешті провів свій перший офіційний матч у футболці "Реала". І зробив це так, як і належить топпідписанню літа: відзначившись голом. Француз забивав на 68-ій хвилині, а ще до того Вальверде на 59-ій вивів "бланкос" уперед.

Хоч "Аталанта" і мала кілька нагод бодай скоротити відставання, але Куртуа все ж відіграв на нуль. Переможець Ліги чемпіонів сильніший за тріумфатора Ліги Європи – і тепер в доробку "Реала" рекордних шість Суперкубків.