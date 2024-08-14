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Стали відомі дати ігор плей-офф Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Зальцбургом"

Перший поєдинок буде номінально домашнім для українського клубу.

Стали відомі дати ігор плей-офф Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Зальцбургом"
Гравці київського «Динамо» святкують перемогу над «Рейнджерс» у кваліфікації до Ліги чемпіонів.
Фото: fcdynamo.com

УЄФА оприлюднив дати і час початку поєдинків  між київським “Динамо” та австрійським “Зальцбургом”.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, номінально домашній для українського клубу, пройде у середу, 21 серпня. Він розпочнеться о 22.00 за київським часом у польському місті Люблін на “Люблін Арені”.

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Други матч “Динамо” та “Зальцбург” зіграють о 22:00 27 серпня, у Зальцбургу на стадіоні “Ред Булл Арена”. 

Переможець пари “Динамо” - “Зальцбург” вийде до основної стадії реформованої Ліги чемпіонів, в той час як переможений гратиме у Лізі Європи.

  • Київське "Динамо" після прикрої номінально домашньої нічиєї тиждень тому змогло здобути перемогу над шотландським "Рейнджерс" на виїзді у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
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