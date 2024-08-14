Стали відомі дати ігор плей-офф Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Зальцбургом"

Перший поєдинок буде номінально домашнім для українського клубу.

Гравці київського «Динамо» святкують перемогу над «Рейнджерс» у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

УЄФА оприлюднив дати і час початку поєдинків між київським “Динамо” та австрійським “Зальцбургом”.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, номінально домашній для українського клубу, пройде у середу, 21 серпня. Він розпочнеться о 22.00 за київським часом у польському місті Люблін на “Люблін Арені”.

Други матч “Динамо” та “Зальцбург” зіграють о 22:00 27 серпня, у Зальцбургу на стадіоні “Ред Булл Арена”.

Переможець пари “Динамо” - “Зальцбург” вийде до основної стадії реформованої Ліги чемпіонів, в той час як переможений гратиме у Лізі Європи.