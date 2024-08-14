Урятувалися на останніх хвилинах: «Динамо» вирвало надважливу перемогу в матчі-відповіді проти «Рейнджерс»

Гравці «Динамо» Тарас Михавко (по центру) та Влад Дубінчак (ліворуч) після перемоги над «Рейнджерс» у кваліфікації до Ліги чемпі

У вівторок, 13 серпня, у місті Глазго відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного кола Ліги чемпіонів між шотландським «Рейнджерс» і «Динамо Київ».

Перший матч у Любліні завершився нічиєю. Кияни відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки розкішному голу Андрія Ярмоленка, однак втримати перевагу не зуміли. На останніх компенсованих арбітром хвилинах Сір’єль Дессерс прошив ворота Бущана.

Після цього матчу тренерський штаб «біло-синіх» провів декілька позиційних змін: Вівчаренка й Піхальонка змінили Дубінчак і Буяльський.

Фото: fcdynamo.com Андрій Ярмоленко під час матчу проти «Рейнджерс» у кваліфікації до ЛЧ.

Поєдинок розпочався з активного пресингу суперника: шотландська команда діяла агресивно та впевнено попереду, розганяючи атаки здебільшого флангами.

На 34-й хвилині підопічні Філіппа Клемана мали першу гольову нагоду — вийшли у швидку контратаку. Преппер зіграв у центр на Маккосленда, а вінгер виконав удар низом — Бущан урятував свою команду.

Ближче до перерви темп гри знизився: команди грали обережно, шукали нагоди забити.

У другому таймі, на 50-й хвилині, другу жовту картку в матчі за фол проти Караваєва отримав Жефте.

Граючи в більшості, «динамівці» діяли більш упевнено, активно доставляли мʼяч у штрафний майданчик і позиційно пресингували шотландців.

Фото: fcdynamo.com Владислав Ванат прискорюється під час матчу проти «Рейнджерс» у кваліфікації ЛЧ.

На 58-й хвилині потужний простріл Буяльського в підкаті заблокував Сауттер. На 63-й і 75-й тренерський штаб «Динамо» вніс корективи у склад: замість Андрія Ярмоленка на поле вийшов Назар Волошин, Буяльського й Кабаєва замінили Піхальонок і Брагару.

Фото: fcdynamo.com Олександр Піхальонок святкує гол у ворота «Рейнджерс» у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

На 82-й Караваєв з правого краю віддав передачу на Піхальонка, який прибрав на замаху Стерлінга та з-за меж штрафного шпарко пробив низом у правий кут воріт — 0:1.

Наступна контратака киян пройшла лівим флангом: Волошин наздогнав м'яч, скинув на хід Шапаренку й побіг у центр штрафного. Тоді Назар отримав передачу від Миколи й потужним ударом у дотик пробив у лівий кут воріт — 0:2!

Фото: fcdynamo.com Назар Волошин під час матчу проти «Рейнджерс» у кваліфікації до ЛЧ.

Продуманий хід тренерського штабу забезпечив киянам необхідний результат наприкінці зустрічі.

На 90+4 «біло-сині» отримали дивовижний шанс збільшити свою перевагу: голкіпер господарів поля Батленд невдало відіграв на виносі й примудрився влучити у свого ж захисника. М'яч відскочив у центр штрафного, де Ванат опинився сам на сам з голкіпером, однак не зміг переграти його.

Зрештою фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу «Динамо» — 1:3 за сумою двох поєдинків.

«Безумовно, це важлива перемога для нас. Але станом на зараз це вже історія, і ми маємо рухатися далі. Лише дивлячись уперед, стоячи обличчям до майбутнього, ми будемо розвиватися та йти далі», – підсумував перемогу головний тренер київського «Динамо» Олександр Шовковський.

Фото: fcdynamo.com Гравці київського «Динамо» святкують перемогу над «Рейнджерс» у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

У четвертому раунді кваліфікації підопічні Шовковського змагатимуться з австрійським «Зальцбургом». Перший матч команд відбудеться 21 серпня в польському Любліні.