Сьогодні відбудеться матч - відповідь відбору Ліги чемпіонів УЄФА ​"Рейнджерс" - "Динамо"

“Динамо” зіграло внічию у першому матчі з “Рейнджерс”

Сьогодні в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між шотландським "Рейнджерс" та київським "Динамо".

Матч відбудеться 13 серпня в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Початок - о 21:45.

За версією експертів Favbet, фаворитом протистояння є господарі. Так, на перемогу "Рейнджерс" можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх "Динамо" оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє у раунді плей-офф Ліги чемпіонів із кращою командою пари "Зальцбург" (Австрія) - "Твенте" (Нідерланди). А переможений - продовжить виступ у груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.

Перший матч завершився внічию 1:1 - кияни не втримали перемогу на останніх секундах.