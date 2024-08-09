Збірна Іспанії з футболу перемогла Францію та завоювала золото Олімпіади

Серхіо Камелло з Іспанії святкує з товаришами по команді після того, як забив під час матчу за золоту медаль між Францією та Ісп

Збірна Іспанії у результативному матчі здолала Францію (5:3) у фіналі Олімпійських ігор.

Про це повідомили на офіційному сайті Олімпіади.

У першому таймі рахунок відкрили французи: Енцо Мійо скористався обрізком суперників та вразив ворота. За 7 хвилин іспанець Фермін Лопес отримав пас у штрафному майданчику та зрівняв рахунок. На 25-й той-таки Фермін забив вдруге. За 3 хвилини Алекс Баена вразив лівий кут воріт зі штрафного удару – 3:1.

У другому таймі французи змогли відновити паритет. Мікаель Олісе відіграв один м’яч на 79-й. На додаткових хвилинах арбітр призначив пенальті у ворота Іспанії – Жан-Філіп Матета зрівняв рахунок ударом у нижній лівий кут воріт.

На 100-й хвилині Серхіо Камелло вивів Іспанію вперед, відгукнувшись на пас у штрафному майданчику. У кінці 120-хвилинного поєдинку він отримав шанс забити ще один після виходу віч-на-віч із воротарем і скористався цією нагодою – 5:3.

У матчі за третє місце Марокко декласувало Єгипет – 6:0.

Нагадаємо, національна збірна Іспанії – чинний чемпіон Євро-2024. У фіналі іспанці здолали команду Англії (2:1).