Сьогодні футбольні збірні Іспанії і Франції розіграють золото Олімпіади-2024

Вперше за 30 років олімпійським чемпіоном з футболу стане європейська збірна

Сьогодні, 9 серпня, в паризькому "Парку принців" відбудеться фінальний матч Олімпіади-2024 між чоловічими збірними Іспанії та Франції. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

На стадії 1/2 фіналу Іспанія здолала Марокко – 2:1. Перемогу Фурії Рохі принесли голи Лопеса та Санчеса у другому таймі.

Після видовищної кваліфікації в понеділок, 5 серпня, збірна Франції перемогла команду Єгипту з рахунком 3:1 після додаткового часу. Махмуд Сабер відкрив рахунок для єгиптян на 62-й хвилині, але Жан-Філіп Матета зрівняв рахунок на 83-й хвилині, а на 99-й хвилині вивів "Les Bleus" вперед. Мішель Оліз оформив перемогу на 108-й хвилині, скориставшись вилученням єгипетського гравця на початку додаткового часу. Ця перемога гарантувала Франції медаль, з можливістю виграти золото.

Востаннє французька футбольна команда вигравала Олімпіаду в 1984 році в Лос-Анджелесі.

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають фаворитом французів. На перемогу збірної Франції пропонується коефіцієнт 2,44, на нічию – 3,10, а на перемогу Іспанії – 3,15.