Підсумки 13 змагального дня Олімпіади-2024: срібло Насібова, бронза Беленюка

У 13 змагальний день Олімпіади відбулися сутички за третє місце та фінали змагань з греко-римської боротьби (67 кг, 87 кг). У своєму двобої за бронзу Жан Беленюк розібрався із поляком Аркадіушем Кулиничем (3:1) та здобув бронзову нагороду Ігор.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк (третій праворуч) під час нагородження призерів Олімпійських ігор.

Парвіз Насібов водночас протистояв у фіналі Олімпіади іранцю Ісмаїлі Саїду та поступився (5:6). Варто зазначити, що у Парвіза була травма ока, отримана на попередніх стадіях змагань, яка заважала йому боротися. Таким чином борці греко-римського стилю додали в скарбничку України срібну й бронзову медалі.

Фото: EPA/UPG Парвіз Насібов (ліворуч) зі срібною медаллю Олімпійських ігор-2024.

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп посіла сьому сходинку на змаганнях. Вона встановила олімпійський рекорд, взявши вагу 104 кілограми у ривку. Він протримався менш як три хвилини. Потім українка травмувалася й не змогла працювати в повну силу.

Фото: EPA/UPG Каміла Конотоп під час змагань з важкої атлетики на Олімпіаді-2024.

Українська чоловіча збірна веслувальників на байдарках-четвірках Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Ігор Трунов та Іван Семикін фінішували четвертими у спринті на 500 метрів, зупинившись за крок від медалі.

За підсумками 13 змагального дня Україна піднялася на 2 позиції.

Десятка кращих:

1. США – 103 (30 золотих + 38 срібних + 35 бронзових медалей)

2. Китай – 73 (29 + 25 + 19)

3. Австралія - 45 (18 + 14 + 13)

4. Франція - 54 (14 + 19 + 21)

5. Велика Британія - 51 (13 + 17 + 21)

6. Республіка Корея - 28 (13 + 8 + 7)

7. Японія - 33 (13 + 7 + 13)

8. Нідерланди – 21 (10 + 5 + 6)

9. Італія – 30 (10 + 11 + 9)

10. Німеччина – 22 (9 + 8 + 5)

.....................

15. Україна – 10 (3 + 3 + 4)

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 триватимуть до 11 серпня.