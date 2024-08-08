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Олімпіада-2024. День 13. Насібов здобув срібло, Беленюк – бронзу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 8 серпня, українці боротимуться за медалі у трьох видах спорту.

Олімпіада-2024. День 13. Насібов здобув срібло, Беленюк – бронзу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Парвіз Насібов бореться у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG

22:15. Французи Бенджамен Томас із Франції – олімпійський чемпіон у гонці за очками. Він випередив португальця Іурі Лейтао (срібло) й Фабіо ван ден Босше (бронза) з Бельгії.

21:50. Еллесс Ендрюс з Австралії здобула золоту медаль у кейріні. Гетті ван де Воув з Нідерландів стала срібною призеркою, а британка Емма Фінукейн – бронзовою.

21:40. Британка Елеонора Олдрідж стала олімпійською чемпіонкою у вітрильному спорті (кейт). Аннелус Ламмертс з Нідерландів здобула срібло, а американка Лоріан Ноло – бронзу.

21:25. Колишній представник збірної України з греко-римської боротьби (87 кг), представник Болгарії Семен Новіков здобув перемогу над Мохмадіпіані Алірезою з Ірану (7:0) та став олімпійським чемпіоном

Семен Новіков (ліворуч) під час оголошення переможця.
Фото: EPA/UPG
Семен Новіков (ліворуч) під час оголошення переможця.

21:01. Браво, маестро!!! Жан Беленюк переміг Аркадіуша Кулинича з Польщі (3:1) та завоював бронзову медаль Олімпіади! 10 медаль для України й 3 особиста олімпійська нагорода для Жана! 

Жан Беленюк бореться у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк бореться у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Жан Беленюк під час фінальної сутички проти поляка Аркадіуша Кулинича на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк під час фінальної сутички проти поляка Аркадіуша Кулинича на Олімпіаді-2024.

Жан Беленюк танцює гопак після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Жан Беленюк танцює гопак після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.

20:54. Зараз на килимі Жан Беленюк!

20:44. На жаль, поступився! Парвіз Насібов програв у фіналі Олімпійських ігор та став дворазовим срібним призером Олімпійських ігор-2024. Дякуємо за боротьбу та емоції, чемпіоне! 

Оголошення переможців фіналу змагань з греко-римської боротьби (67 кг) Насібов – Ісмаїлі.
Фото: EPA/UPG
Оголошення переможців фіналу змагань з греко-римської боротьби (67 кг) Насібов – Ісмаїлі.

Парвіз Насібов бореться у фіналі Олімпійських ігор.
Фото: EPA/UPG
Парвіз Насібов бореться у фіналі Олімпійських ігор.

Парвіз Насібов змагається проти Есмаїлі Саїда з Ірану на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Парвіз Насібов змагається проти Есмаїлі Саїда з Ірану на Олімпіаді-2024.

20:33. Фінал розпочався! Віримо!

20:00. Парвіз Насібов боротиметься проти Есмаїлі Саїда з Ірану у фіналлі з греко-римської боротьби (67 кг). 

19:30. Браво, Таїсіє! 16-річна (!) Онофрійчук завершила кваліфікацію на четвертій позиції та пробилася до фіналу індивідуального багатоборства. Молодчинка!

19:10. Приблизно за годину свою фінальну сутичку розпочне Парвіз Насібов. Віримо в українця!!!

18:45. Онофрійчук йде на проміжній четвертій позиції на Іграх.

18:15. Травма завадила Камілі Конотоп виступити на максимумі можливостей. Українка фінішувала на соьмій сходинці. Здоров'я нашій легкоатлетці.

17:50. Таїсія Онофрійчук йде на проміжній другій позиції у кваліфікації. 

17:48. Каміла Конотоппопри травму продовжує змагатися! Ось це справжня воля до перемоги!

17:25. Ловіть красиве фото українського олімпійського чемпіона з боксу Олександра Хижняка.

17:05. Терміново! Каміла Конотоп отримала травму після першої спроби... Зараз невідомо, чи українка продовжить виступи на змаганнях.

16:45. Сьогодні також визначать фіналістів у баскетбольному турнірі Олімпіади серед чоловіків. Франція зіграє проти Німеччини (18:00), а США протистоятиме Сербії (22:00). Якщо ви вболіватимете за команду Леброна Джеймса й Стефа Каррі у сьогоднішньому матчі, то ми вас зрозуміємо.:)

Стефан Каррі зі США в дії під час чоловічого чвертьфінального матчу між Бразилією та США в змаганнях з баскетболу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Стефан Каррі зі США в дії під час чоловічого чвертьфінального матчу між Бразилією та США в змаганнях з баскетболу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

16:35. Прямо зараз Таїсія Онофрійчук змагається у другій частині кваліфікації з художньої гімнастики. Паралельно розпочала змагання українська важкоатлетка Каміла Конотоп. Віримо у наших спортсменок!

16:30. Пропонуємо віддати належне цій жінці! Шарон ван Раувендал з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою у плавання на 10 кілометрів!Вона подолала дистанцію за 2:03:34.2 год. Браво! Другою приплила представниця Австралії Муша Джонсон, третьою – Джиневра Таддеуччі з Італії.

16:20. Жіноча збірна Нової Зеландія завоювала золото у веслуванні на байдарках-четвірках на 500 метрів. Німкені й угорки стали другими й третіми відповідно.

16:10. Німецька четвірка веслувальниках стала олімпійськими чемпіонами, фінішувавши першою на дистанції 500 метрів. Вітаємо переможців.

16:00. З цим чоловіком на гору на швидкість не підіймаємося. Представниу Індонезії Леонардо Веддрік переміг китайця У Пена у фіналі змагань зі скелелазіння на швидкість та став олімпійським чемпіоном. Він випередив опонента на 0.2 секунди.

15:45. Китайський дует веслувальників здобув золото у запливах каное-двійок на 500 метрів. У боротьбі за золоту нагороду Китай випередив Італію (срібло) й Іспанію (бронза).

15:35. У змаганнях з вітрильного спорту змішаних команд на багатокорпусному човні перемогли італійці, здобувши золото. Аргентинці й новозеландці відповідно другі й треті за підсумками змагань.

15:30. Збірна Австрії здобула золоту медаль з вітрильного спорту змішаних команд. Срібло й бронзу здобули двійки Японії та Швеції відповідно.

15:15. Як же добре, що на Олімпіаді змагаються у скелелазінні!

15:00. За крок до медалі! Чоловіча збірна України з веслування на байдарці-четвірці на 500 метрів. Наші веслувальники подолали дистанцію за 1:21.01 хвилини.

14:40. Новини з художньої гімнастики! Українка Таїсія Онофрійчук йде на проміжній третій позиції після вправ з обручем і м’ячем у кваліфікації. Друга частина змагань, зокрема вправи з булавами й стрічкою, відбудуться менш ніж за годину. 

14:30. Аліна Грушина не змогла пробитися до півфіналу Олімпійських ігор. На стадії 1/4 змагань вона поступилася американці Гелен Маруліс (4:7). Вболіваємо далі за пердставницю США. Якщо вона вийде до фіналу, то українка боротиметься у втішних сутичках. 

14:05. Бравісімо! Людмила Лузан теж виграла свій заплив та пройшла до півфіналу! Браво, дівчата!

14:00 Прекрасно! Анастасія Рибачок пройшла до півфіналу змамгань з веслування на каное-одиночці на 500 метрів. Вона показала найкращий результат у своєму запливі.

13:45. Українка Євгенія Казбекова не змогла пройти до фіналу у скелелазінні. За сумою двоборства (болдеринг і складність) вона не пройшла до вісімки кращих.

13:30. Перша невдача змагального дня! Василь Михайлов поступився Майлсу Аміну з Сан-Марино (4:7) на старті змагань з вільної боротьби.

13:05. Тим часом українська чоловіча четвірка на байдарці пройшла до фіналу з веслування на 500 метрів, фінішувавши четвертими у півфінальному запливі.

12:45. Браво! Українська борчиня вільного стилю Аліна Грушина у вольовому стилі здолала польку Ангеліну Лисак в 1/8 фіналу з боротьби (57 кг). Вона перемогла суперницю з рахунком 16:13.

12:20. Ще одна Українка Людмила Лузан теж виступить у чвертьфіналі! Вона показала четвертий результат з веслування каное-одиночок на 200 метрів.

12:00. Українська веслувальниця Анастасія Рибачок фінішувала другою у запливі каное-одиночок на 200 метрів та вийшла до чвертьфіналу змагань. Хороший початок!

Вітаємо, друзі! У тринадцятий змагальний день український борець Парвіз Насібов змагатиметься у фіналі Олімпійських ігор-2024.

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