Олімпіада-2024. День 13. Насібов здобув срібло, Беленюк – бронзу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Already a winner in Rio, this morning she did it again in Paris to win her 2nd Olympic gold medal in marathon swimming! 🥇🇳🇱

-

Déjà titrée à Rio, elle récidive ce matin à Paris pour décrocher sa 2ème médaille d'or Olympique en natation marathon ! 🥇🇳🇱#Paris2024 pic.twitter.com/2gs6p9MGZw