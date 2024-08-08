Олімпіада-2024. День 13. Насібов здобув срібло, Беленюк – бронзу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

22:15. Французи Бенджамен Томас із Франції – олімпійський чемпіон у гонці за очками. Він випередив португальця Іурі Лейтао (срібло) й Фабіо ван ден Босше (бронза) з Бельгії.
ELLE EST LÀ LA PREMIÈRE MÉDAILLE D'OR DU CYCLISME FRANÇAIS ! 🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
Benjamin Thomas s'impose et monte sur la plus haute marche du podium. 👏 #Paris2024
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FRENCH CYCLING'S FIRST GOLD MEDAL! 🥇
Benjamin Thomas wins and takes the top step of the podium. 👏 pic.twitter.com/NzdpBuhpUc
21:50. Еллесс Ендрюс з Австралії здобула золоту медаль у кейріні. Гетті ван де Воув з Нідерландів стала срібною призеркою, а британка Емма Фінукейн – бронзовою.
A sprint to gold ⚡️🚲— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
On the track of the Vélodrome National, the New Zealander races to victory in the Keirin event
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Un sprint vers l'or ⚡️🚲
Sur la piste du Vélodrome National la Néo-zélandaise file à la victoire dans l'épreuve du Keirin #Paris2024 pic.twitter.com/EWiqjVYcwX
21:40. Британка Елеонора Олдрідж стала олімпійською чемпіонкою у вітрильному спорті (кейт). Аннелус Ламмертс з Нідерландів здобула срібло, а американка Лоріан Ноло – бронзу.
21:25. Колишній представник збірної України з греко-римської боротьби (87 кг), представник Болгарії Семен Новіков здобув перемогу над Мохмадіпіані Алірезою з Ірану (7:0) та став олімпійським чемпіоном.
21:01. Браво, маестро!!! Жан Беленюк переміг Аркадіуша Кулинича з Польщі (3:1) та завоював бронзову медаль Олімпіади! 10 медаль для України й 3 особиста олімпійська нагорода для Жана!
20:54. Зараз на килимі Жан Беленюк!
20:44. На жаль, поступився! Парвіз Насібов програв у фіналі Олімпійських ігор та став дворазовим срібним призером Олімпійських ігор-2024. Дякуємо за боротьбу та емоції, чемпіоне!
20:33. Фінал розпочався! Віримо!
20:00. Парвіз Насібов боротиметься проти Есмаїлі Саїда з Ірану у фіналлі з греко-римської боротьби (67 кг).
19:30. Браво, Таїсіє! 16-річна (!) Онофрійчук завершила кваліфікацію на четвертій позиції та пробилася до фіналу індивідуального багатоборства. Молодчинка!
19:10. Приблизно за годину свою фінальну сутичку розпочне Парвіз Насібов. Віримо в українця!!!
18:45. Онофрійчук йде на проміжній четвертій позиції на Іграх.
18:15. Травма завадила Камілі Конотоп виступити на максимумі можливостей. Українка фінішувала на соьмій сходинці. Здоров'я нашій легкоатлетці.
17:50. Таїсія Онофрійчук йде на проміжній другій позиції у кваліфікації.
17:48. Каміла Конотоппопри травму продовжує змагатися! Ось це справжня воля до перемоги!
17:25. Ловіть красиве фото українського олімпійського чемпіона з боксу Олександра Хижняка.
17:05. Терміново! Каміла Конотоп отримала травму після першої спроби... Зараз невідомо, чи українка продовжить виступи на змаганнях.
16:45. Сьогодні також визначать фіналістів у баскетбольному турнірі Олімпіади серед чоловіків. Франція зіграє проти Німеччини (18:00), а США протистоятиме Сербії (22:00). Якщо ви вболіватимете за команду Леброна Джеймса й Стефа Каррі у сьогоднішньому матчі, то ми вас зрозуміємо.:)
16:35. Прямо зараз Таїсія Онофрійчук змагається у другій частині кваліфікації з художньої гімнастики. Паралельно розпочала змагання українська важкоатлетка Каміла Конотоп. Віримо у наших спортсменок!
16:30. Пропонуємо віддати належне цій жінці! Шарон ван Раувендал з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою у плавання на 10 кілометрів!Вона подолала дистанцію за 2:03:34.2 год. Браво! Другою приплила представниця Австралії Муша Джонсон, третьою – Джиневра Таддеуччі з Італії.
Already a winner in Rio, this morning she did it again in Paris to win her 2nd Olympic gold medal in marathon swimming! 🥇🇳🇱— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
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Déjà titrée à Rio, elle récidive ce matin à Paris pour décrocher sa 2ème médaille d'or Olympique en natation marathon ! 🥇🇳🇱#Paris2024 pic.twitter.com/2gs6p9MGZw
16:20. Жіноча збірна Нової Зеландія завоювала золото у веслуванні на байдарках-четвірках на 500 метрів. Німкені й угорки стали другими й третіми відповідно.
In the Kayak sprint K4 500m women’s final, the black boat crossed the line first! 🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
Dame Lisa Carrington, Olivia Brett, Alicia Hoskin and Tara Vaughan from New Zealand are golden girls!
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L'or pour la Nouvelle-Zélande en kayak à quatre 500m femmes !
Lisa Carrington, Olivia… pic.twitter.com/ekfK8fyjto
16:10. Німецька четвірка веслувальниках стала олімпійськими чемпіонами, фінішувавши першою на дистанції 500 метрів. Вітаємо переможців.
WHAT A FINISH!— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
The german team wins the Men's Kayak Four 500m Finals with a time of 1:19.80, only 0,04 ahead of Australia 😱🇩🇪
Glückwunsch! 👏
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À QUELQUES SECONDES PRÈS 😯
L'équipe allemande remporte la finale du Kayak Quatre Hommes 500m avec un temps de 1:19.80, seulement 0,04… pic.twitter.com/e8egG9K8I2
16:00. З цим чоловіком на гору на швидкість не підіймаємося. Представниу Індонезії Леонардо Веддрік переміг китайця У Пена у фіналі змагань зі скелелазіння на швидкість та став олімпійським чемпіоном. Він випередив опонента на 0.2 секунди.
Leonardo Veddriq wins the gold medal! 🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
The Indonesian climber beat his opponent by 0.02 seconds 🇮🇩
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Leonardo Veddriq remporte la médaille d'or ! 🥇
Le grimpeur indonésien à battu son adversaire de 0.02sec 🇮🇩#Paris2024 pic.twitter.com/dAzVxvzVXA
15:45. Китайський дует веслувальників здобув золото у запливах каное-двійок на 500 метрів. У боротьбі за золоту нагороду Китай випередив Італію (срібло) й Іспанію (бронза).
After two silver medals in Tokyo, the Chinese duo finally win gold! 🥇🇨🇳— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
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Après les deux médailles d'argent de Tokyo, le duo chinois remporte enfin l'or ! 🥇🇨🇳#Paris2024 pic.twitter.com/BwdCjqI7b2
15:35. У змаганнях з вітрильного спорту змішаних команд на багатокорпусному човні перемогли італійці, здобувши золото. Аргентинці й новозеландці відповідно другі й треті за підсумками змагань.
In Marseille, the wind blew in the sails! ⛵— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
Congratulations to Caterina Banti & Ruggero Tita for this thrilling race 🥇🇮🇹
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À Marseille, le vent a soufflé dans les voiles ! ⛵
Bravo à Caterina Banti & Ruggero Tita pour cette course haletante️🥇🇮🇹
📸 #Paris2024 pic.twitter.com/aV2i5gpkCz
15:30. Збірна Австрії здобула золоту медаль з вітрильного спорту змішаних команд. Срібло й бронзу здобули двійки Японії та Швеції відповідно.
Lara Vadlau and Lukas Maehr sail their way to Olympic gold! 🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
They conclude the regatta with a 38-point lead ⛵.
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Lara Vadlau and Lukas Maehr naviguent vers l'or Olympique !🥇
Ils terminent la régate avec 38 points d'avance ⛵#Paris2024 pic.twitter.com/UomFi6D2ug
15:15. Як же добре, що на Олімпіаді змагаються у скелелазінні!
🧗 Climbing, a spectacular sport that's hugely popular with the crowd!— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024
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🧗 L'escalade, un sport spectaculaire très apprécié du public !
📸 #Paris2024 pic.twitter.com/Smi9HQqlZw
15:00. За крок до медалі! Чоловіча збірна України з веслування на байдарці-четвірці на 500 метрів. Наші веслувальники подолали дистанцію за 1:21.01 хвилини.
14:40. Новини з художньої гімнастики! Українка Таїсія Онофрійчук йде на проміжній третій позиції після вправ з обручем і м’ячем у кваліфікації. Друга частина змагань, зокрема вправи з булавами й стрічкою, відбудуться менш ніж за годину.
14:30. Аліна Грушина не змогла пробитися до півфіналу Олімпійських ігор. На стадії 1/4 змагань вона поступилася американці Гелен Маруліс (4:7). Вболіваємо далі за пердставницю США. Якщо вона вийде до фіналу, то українка боротиметься у втішних сутичках.
14:05. Бравісімо! Людмила Лузан теж виграла свій заплив та пройшла до півфіналу! Браво, дівчата!
14:00 Прекрасно! Анастасія Рибачок пройшла до півфіналу змамгань з веслування на каное-одиночці на 500 метрів. Вона показала найкращий результат у своєму запливі.
13:45. Українка Євгенія Казбекова не змогла пройти до фіналу у скелелазінні. За сумою двоборства (болдеринг і складність) вона не пройшла до вісімки кращих.
13:30. Перша невдача змагального дня! Василь Михайлов поступився Майлсу Аміну з Сан-Марино (4:7) на старті змагань з вільної боротьби.
13:05. Тим часом українська чоловіча четвірка на байдарці пройшла до фіналу з веслування на 500 метрів, фінішувавши четвертими у півфінальному запливі.
12:45. Браво! Українська борчиня вільного стилю Аліна Грушина у вольовому стилі здолала польку Ангеліну Лисак в 1/8 фіналу з боротьби (57 кг). Вона перемогла суперницю з рахунком 16:13.
12:20. Ще одна Українка Людмила Лузан теж виступить у чвертьфіналі! Вона показала четвертий результат з веслування каное-одиночок на 200 метрів.
12:00. Українська веслувальниця Анастасія Рибачок фінішувала другою у запливі каное-одиночок на 200 метрів та вийшла до чвертьфіналу змагань. Хороший початок!
Вітаємо, друзі! У тринадцятий змагальний день український борець Парвіз Насібов змагатиметься у фіналі Олімпійських ігор-2024.