Олімпіада-2024. День 13. Насібов здобув срібло, Беленюк – бронзу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 8 серпня, українці боротимуться за медалі у трьох видах спорту.

22:15. Французи Бенджамен Томас із Франції – олімпійський чемпіон у гонці за очками. Він випередив португальця Іурі Лейтао (срібло) й Фабіо ван ден Босше (бронза) з Бельгії.

ELLE EST LÀ LA PREMIÈRE MÉDAILLE D'OR DU CYCLISME FRANÇAIS ! 🥇



Benjamin Thomas s'impose et monte sur la plus haute marche du podium. 👏 #Paris2024

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FRENCH CYCLING'S FIRST GOLD MEDAL! 🥇



Benjamin Thomas wins and takes the top step of the podium. 👏 pic.twitter.com/NzdpBuhpUc — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

21:50. Еллесс Ендрюс з Австралії здобула золоту медаль у кейріні. Гетті ван де Воув з Нідерландів стала срібною призеркою, а британка Емма Фінукейн – бронзовою.

A sprint to gold ⚡️🚲

On the track of the Vélodrome National, the New Zealander races to victory in the Keirin event

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Un sprint vers l'or ⚡️🚲

Sur la piste du Vélodrome National la Néo-zélandaise file à la victoire dans l'épreuve du Keirin #Paris2024 pic.twitter.com/EWiqjVYcwX — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

21:40. Британка Елеонора Олдрідж стала олімпійською чемпіонкою у вітрильному спорті (кейт). Аннелус Ламмертс з Нідерландів здобула срібло, а американка Лоріан Ноло – бронзу.

21:25. Колишній представник збірної України з греко-римської боротьби (87 кг), представник Болгарії Семен Новіков здобув перемогу над Мохмадіпіані Алірезою з Ірану (7:0) та став олімпійським чемпіоном.

Фото: EPA/UPG Семен Новіков (ліворуч) під час оголошення переможця.

21:01. Браво, маестро!!! Жан Беленюк переміг Аркадіуша Кулинича з Польщі (3:1) та завоював бронзову медаль Олімпіади! 10 медаль для України й 3 особиста олімпійська нагорода для Жана!

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк бореться у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк під час фінальної сутички проти поляка Аркадіуша Кулинича на Олімпіаді-2024.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк танцює гопак після перемоги у бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024.

20:54. Зараз на килимі Жан Беленюк!

20:44. На жаль, поступився! Парвіз Насібов програв у фіналі Олімпійських ігор та став дворазовим срібним призером Олімпійських ігор-2024. Дякуємо за боротьбу та емоції, чемпіоне!

Фото: EPA/UPG Оголошення переможців фіналу змагань з греко-римської боротьби (67 кг) Насібов – Ісмаїлі.

Фото: EPA/UPG Парвіз Насібов бореться у фіналі Олімпійських ігор.

Фото: EPA/UPG Парвіз Насібов змагається проти Есмаїлі Саїда з Ірану на Олімпіаді-2024.

20:33. Фінал розпочався! Віримо!

20:00. Парвіз Насібов боротиметься проти Есмаїлі Саїда з Ірану у фіналлі з греко-римської боротьби (67 кг).

19:30. Браво, Таїсіє! 16-річна (!) Онофрійчук завершила кваліфікацію на четвертій позиції та пробилася до фіналу індивідуального багатоборства. Молодчинка!

19:10. Приблизно за годину свою фінальну сутичку розпочне Парвіз Насібов. Віримо в українця!!!

18:45. Онофрійчук йде на проміжній четвертій позиції на Іграх.

18:15. Травма завадила Камілі Конотоп виступити на максимумі можливостей. Українка фінішувала на соьмій сходинці. Здоров'я нашій легкоатлетці.

17:50. Таїсія Онофрійчук йде на проміжній другій позиції у кваліфікації.

17:48. Каміла Конотоппопри травму продовжує змагатися! Ось це справжня воля до перемоги!

17:25. Ловіть красиве фото українського олімпійського чемпіона з боксу Олександра Хижняка.

17:05. Терміново! Каміла Конотоп отримала травму після першої спроби... Зараз невідомо, чи українка продовжить виступи на змаганнях.

16:45. Сьогодні також визначать фіналістів у баскетбольному турнірі Олімпіади серед чоловіків. Франція зіграє проти Німеччини (18:00), а США протистоятиме Сербії (22:00). Якщо ви вболіватимете за команду Леброна Джеймса й Стефа Каррі у сьогоднішньому матчі, то ми вас зрозуміємо.:)

Фото: EPA/UPG Стефан Каррі зі США в дії під час чоловічого чвертьфінального матчу між Бразилією та США в змаганнях з баскетболу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

16:35. Прямо зараз Таїсія Онофрійчук змагається у другій частині кваліфікації з художньої гімнастики. Паралельно розпочала змагання українська важкоатлетка Каміла Конотоп. Віримо у наших спортсменок!

16:30. Пропонуємо віддати належне цій жінці! Шарон ван Раувендал з Нідерландів стала олімпійською чемпіонкою у плавання на 10 кілометрів!Вона подолала дистанцію за 2:03:34.2 год. Браво! Другою приплила представниця Австралії Муша Джонсон, третьою – Джиневра Таддеуччі з Італії.

Already a winner in Rio, this morning she did it again in Paris to win her 2nd Olympic gold medal in marathon swimming! 🥇🇳🇱

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Déjà titrée à Rio, elle récidive ce matin à Paris pour décrocher sa 2ème médaille d'or Olympique en natation marathon ! 🥇🇳🇱#Paris2024 pic.twitter.com/2gs6p9MGZw — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

16:20. Жіноча збірна Нової Зеландія завоювала золото у веслуванні на байдарках-четвірках на 500 метрів. Німкені й угорки стали другими й третіми відповідно.

In the Kayak sprint K4 500m women’s final, the black boat crossed the line first! 🥇

Dame Lisa Carrington, Olivia Brett, Alicia Hoskin and Tara Vaughan from New Zealand are golden girls!

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L'or pour la Nouvelle-Zélande en kayak à quatre 500m femmes !

Lisa Carrington, Olivia… pic.twitter.com/ekfK8fyjto — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

16:10. Німецька четвірка веслувальниках стала олімпійськими чемпіонами, фінішувавши першою на дистанції 500 метрів. Вітаємо переможців.

WHAT A FINISH!

The german team wins the Men's Kayak Four 500m Finals with a time of 1:19.80, only 0,04 ahead of Australia 😱🇩🇪

Glückwunsch! 👏

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À QUELQUES SECONDES PRÈS 😯

L'équipe allemande remporte la finale du Kayak Quatre Hommes 500m avec un temps de 1:19.80, seulement 0,04… pic.twitter.com/e8egG9K8I2 — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

16:00. З цим чоловіком на гору на швидкість не підіймаємося. Представниу Індонезії Леонардо Веддрік переміг китайця У Пена у фіналі змагань зі скелелазіння на швидкість та став олімпійським чемпіоном. Він випередив опонента на 0.2 секунди.

Leonardo Veddriq wins the gold medal! 🥇

The Indonesian climber beat his opponent by 0.02 seconds 🇮🇩

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Leonardo Veddriq remporte la médaille d'or ! 🥇

Le grimpeur indonésien à battu son adversaire de 0.02sec 🇮🇩#Paris2024 pic.twitter.com/dAzVxvzVXA — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

15:45. Китайський дует веслувальників здобув золото у запливах каное-двійок на 500 метрів. У боротьбі за золоту нагороду Китай випередив Італію (срібло) й Іспанію (бронза).

After two silver medals in Tokyo, the Chinese duo finally win gold! 🥇🇨🇳

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Après les deux médailles d'argent de Tokyo, le duo chinois remporte enfin l'or ! 🥇🇨🇳#Paris2024 pic.twitter.com/BwdCjqI7b2 — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

15:35. У змаганнях з вітрильного спорту змішаних команд на багатокорпусному човні перемогли італійці, здобувши золото. Аргентинці й новозеландці відповідно другі й треті за підсумками змагань.

In Marseille, the wind blew in the sails! ⛵

Congratulations to Caterina Banti & Ruggero Tita for this thrilling race 🥇🇮🇹

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À Marseille, le vent a soufflé dans les voiles ! ⛵

Bravo à Caterina Banti & Ruggero Tita pour cette course haletante️🥇🇮🇹

📸 #Paris2024 pic.twitter.com/aV2i5gpkCz — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

15:30. Збірна Австрії здобула золоту медаль з вітрильного спорту змішаних команд. Срібло й бронзу здобули двійки Японії та Швеції відповідно.

Lara Vadlau and Lukas Maehr sail their way to Olympic gold! 🥇

They conclude the regatta with a 38-point lead ⛵.

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Lara Vadlau and Lukas Maehr naviguent vers l'or Olympique !🥇

Ils terminent la régate avec 38 points d'avance ⛵#Paris2024 pic.twitter.com/UomFi6D2ug — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

15:15. Як же добре, що на Олімпіаді змагаються у скелелазінні!

🧗 Climbing, a spectacular sport that's hugely popular with the crowd!

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🧗 L'escalade, un sport spectaculaire très apprécié du public !



📸 #Paris2024 pic.twitter.com/Smi9HQqlZw — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

15:00. За крок до медалі! Чоловіча збірна України з веслування на байдарці-четвірці на 500 метрів. Наші веслувальники подолали дистанцію за 1:21.01 хвилини.

14:40. Новини з художньої гімнастики! Українка Таїсія Онофрійчук йде на проміжній третій позиції після вправ з обручем і м’ячем у кваліфікації. Друга частина змагань, зокрема вправи з булавами й стрічкою, відбудуться менш ніж за годину.

14:30. Аліна Грушина не змогла пробитися до півфіналу Олімпійських ігор. На стадії 1/4 змагань вона поступилася американці Гелен Маруліс (4:7). Вболіваємо далі за пердставницю США. Якщо вона вийде до фіналу, то українка боротиметься у втішних сутичках.

14:05. Бравісімо! Людмила Лузан теж виграла свій заплив та пройшла до півфіналу! Браво, дівчата!

14:00 Прекрасно! Анастасія Рибачок пройшла до півфіналу змамгань з веслування на каное-одиночці на 500 метрів. Вона показала найкращий результат у своєму запливі.

13:45. Українка Євгенія Казбекова не змогла пройти до фіналу у скелелазінні. За сумою двоборства (болдеринг і складність) вона не пройшла до вісімки кращих.

13:30. Перша невдача змагального дня! Василь Михайлов поступився Майлсу Аміну з Сан-Марино (4:7) на старті змагань з вільної боротьби.

13:05. Тим часом українська чоловіча четвірка на байдарці пройшла до фіналу з веслування на 500 метрів, фінішувавши четвертими у півфінальному запливі.

12:45. Браво! Українська борчиня вільного стилю Аліна Грушина у вольовому стилі здолала польку Ангеліну Лисак в 1/8 фіналу з боротьби (57 кг). Вона перемогла суперницю з рахунком 16:13.

12:20. Ще одна Українка Людмила Лузан теж виступить у чвертьфіналі! Вона показала четвертий результат з веслування каное-одиночок на 200 метрів.

12:00. Українська веслувальниця Анастасія Рибачок фінішувала другою у запливі каное-одиночок на 200 метрів та вийшла до чвертьфіналу змагань. Хороший початок!

Вітаємо, друзі! У тринадцятий змагальний день український борець Парвіз Насібов змагатиметься у фіналі Олімпійських ігор-2024.