Підсумки 12 змагального дня Олімпіади-2024: золото Хижняка, фінал Насібова

У 12 змагальний день Олімпійських ігор медальна скарбничка України збільшилася на одне золото. Його завоював Олександр Хижняк. Боксер переміг казаха Нурбека Оралбая (87 кг) у фіналі Олімпійських ігор-2024. Таким чином українець зміг здійснити свою мрію та завоювати золоту медаль після прикрої поразки у Токіо-2020.
Крім Хижняка, олімпійську медаль Україні гарантував Парвіз Насібов. Борець греко-римського стилю в 1/8 фіналу переміг серба Мате Немеша. У чвертьфіналі він виявився сильнішим за Амантура Ісмаїлова з Киргизстану, а в 1/2 фіналу переміг азербайджанця Хасрата Джафарова. 8 серпня він змагатиметься у фіналі змагань.
Водночас до фіналу Олімпійських ігор не зміг пробитися ще один український борець Жан Беленюк. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 впевнено здолав Хайтао Цяня з Китаю в 1/8 та казаха Нурсултана Турсинова у чвертьфіналі. За крок до фіналу Жан зустрівся з іранцем Алірезою Мохмадіпіані та поступився. Він візьме участь у бронзовому фіналі.
Після 12 змагального дня Україна піднялася на 1 позицію. США продовжує очолювати медальний залік Олімпіади.
Десятка кращих:
1. США – 94 (27 золотих + 35 срібних + 32 бронзові медалі)
2. Китай – 65 (25 + 23 + 17)
3. Австралія - 41 (18 + 12 + 11)
4. Франція - 51 (13 + 17 + 21)
5. Велика Британія - 49 (12 + 17 + 20)
6. Республіка Корея - 27 (12 + 8 + 7)
7. Японія - 31 (12 + 6 + 13)
8. Італія – 27 (9 + 10 + 8)
9. Нідерланди – 20 (9 + 5 + 6)
10. Німеччина – 18 (8 + 5 + 5)
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17. Україна – 8 (3 + 2 + 3)
Нагадаємо, Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.