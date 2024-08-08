Підсумки 12 змагального дня Олімпіади-2024: золото Хижняка, фінал Насібова

У 12 змагальний день Олімпійських ігор медальна скарбничка України збільшилася на одне золото. Його завоював Олександр Хижняк. Боксер переміг казаха Нурбека Оралбая (87 кг) у фіналі Олімпійських ігор-2024. Таким чином українець зміг здійснити свою мрію та завоювати золоту медаль після прикрої поразки у Токіо-2020.

Фото: EPA/UPG Поєдинок між Олександром Хижняком та Нурбеком Оралбаєм у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Крім Хижняка, олімпійську медаль Україні гарантував Парвіз Насібов. Борець греко-римського стилю в 1/8 фіналу переміг серба Мате Немеша. У чвертьфіналі він виявився сильнішим за Амантура Ісмаїлова з Киргизстану, а в 1/2 фіналу переміг азербайджанця Хасрата Джафарова. 8 серпня він змагатиметься у фіналі змагань.

Фото: EPA/UPG Хасрат Джафаров з Азербайджану (червоний) і Парвіз Насібов з України під час півфінального поєдинку серед чоловіків у греко-римській боротьбі у категорії до 67 кг на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Водночас до фіналу Олімпійських ігор не зміг пробитися ще один український борець Жан Беленюк. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 впевнено здолав Хайтао Цяня з Китаю в 1/8 та казаха Нурсултана Турсинова у чвертьфіналі. За крок до фіналу Жан зустрівся з іранцем Алірезою Мохмадіпіані та поступився. Він візьме участь у бронзовому фіналі.

Фото: EPA/UPG Жан Беленюк (праворуч) під час півфінальної сутички на Олімпіаді-2024.

Після 12 змагального дня Україна піднялася на 1 позицію. США продовжує очолювати медальний залік Олімпіади.

Десятка кращих:

1. США – 94 (27 золотих + 35 срібних + 32 бронзові медалі)

2. Китай – 65 (25 + 23 + 17)

3. Австралія - 41 (18 + 12 + 11)

4. Франція - 51 (13 + 17 + 21)

5. Велика Британія - 49 (12 + 17 + 20)

6. Республіка Корея - 27 (12 + 8 + 7)

7. Японія - 31 (12 + 6 + 13)

8. Італія – 27 (9 + 10 + 8)

9. Нідерланди – 20 (9 + 5 + 6)

10. Німеччина – 18 (8 + 5 + 5)

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17. Україна – 8 (3 + 2 + 3)

Нагадаємо, Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.