Українка Оксана Лівач поступилася у сутичці за бронзову медаль зі спортивної боротьби

На Олімпіаді в Парижі триває турнір зі спортивної боротьби.
Про це повідомляє Укрінформ.
Українка Оксана Лівач, яка виступає у ваговій категорії до 50 кг, поступилась у сутичці за бронзову медаль.
З рахунком 0:10 Оксана Лівач поступилась олімпійській чемпіонці японці Юі Сусакі.
- На Олімпійських іграх у Парижі спортсмен збірної України Парвіз Насібов боротиметься за "золото" фіналу з греко-римської боротьби.
- Чинний олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк зазнав поразки у півфіналі вагової категорії до 87 кг, тож спробує вибороти "бронзу".