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Українка Оксана Лівач поступилася у сутичці за бронзову медаль зі спортивної боротьби

Лівач поступилась олімпійській чемпіонці японці Юі Сусакі. 

Українка Оксана Лівач поступилася у сутичці за бронзову медаль зі спортивної боротьби
Оксана Лівач
Фото: НОК України

На Олімпіаді в Парижі триває турнір зі спортивної боротьби.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українка Оксана Лівач, яка виступає у ваговій категорії до 50 кг, поступилась у сутичці за бронзову медаль. 

З рахунком 0:10 Оксана Лівач поступилась олімпійській чемпіонці японці Юі Сусакі.

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