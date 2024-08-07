Українка Оксана Лівач поступилася у сутичці за бронзову медаль зі спортивної боротьби

На Олімпіаді в Парижі триває турнір зі спортивної боротьби.

Про це повідомляє Укрінформ.

Українка Оксана Лівач, яка виступає у ваговій категорії до 50 кг, поступилась у сутичці за бронзову медаль.

З рахунком 0:10 Оксана Лівач поступилась олімпійській чемпіонці японці Юі Сусакі.