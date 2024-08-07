Прем'єр Румунії бойкотуватиме церемонію закриття Олімпіади в Парижі

Очільник румунського уряду Марчел Чолаку заявив про намір бойкотувати церемонію закриття Олімпійських Ігор у Парижі.

Як пише The Guardian, причина носить не політичний, а спортивний характер. Прем'єру не сподобалося, що під час змагання гімнасток румунка Ана Барбозу спершу була оголошена бронзовою медалісткою, але згодом позбавлена цього статусу.

Справа в тому, що американські тренери подали апеляцію на оцінку для Джордани Чайлз, і судді вирішили додати їй одну десяту бала - цього вистачило, щоб обійти Барбозу та стати третьою.

За словами Чолаку, з румунськими атлетами "повелися нешанобливо", а відбирати заслужену медаль "абсолютно неприйнятно". Тож політик вирішив ігнорувати церемонію закриття 11 серпня.

Він також повідомив про рішення відзначити Барбозу та її партнерку по команді Сабріну Манеча-Войнеа призовими у тому розмірі, який би вони отримали в разі завоювання медалей.