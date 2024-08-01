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Заступник Фіцо бойкотуватиме церемонію закриття Олімпіади у Парижі

Словацький урядовець звинуватив організаторів у "зловживанні спортом для політичного театру".

Заступник Фіцо бойкотуватиме церемонію закриття Олімпіади у Парижі
Драг-номер, що викликав обурення праворадикалів
Фото: Th Wrap

Томаш Тараба, який в уряді Словаччини поєднує обов'язки заступника прем'єр-міністра та міністра довкілля, заявив, що бойкотуватиме церемонію закриття Олімпійських Ігор у Парижі, на якій мав представляти свою державу. 

Як пише видання Politico, урядовець ігноруватиме захід через "огидну виставку ЛГБТ-ідеології та образи християнської віри", свідками яких він нібито став під час церемонії відкриття змагань.

Тараба стверджує, що організатори "змусили нормальний світ пам'ятати ці Ігри як зловживання спортом заради прогресивного політичного театру". 

Заступник прем'єра відомий своїми проросійськими, антизахідними та праворадикальними поглядами, які допомогли йому увійти до складу кабінету Роберта Фіцо

Церемонія відкриття Олімпіади у Парижі викликала критику консервативних та правих політиків через елементи шоу, в яких брали участь драг-артисти, та нібито висміювання християнства. Організатори офіційно вибачилися перед тими, кому постановка здалася образливою.

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