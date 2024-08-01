Трамп розкритикував Гарріс через її расову ідентичність

Дональд Трамп знайшов новий спосіб критикувати віцепрезидентку США Камалу Гарріс - через її расову та етнічну ідентичність.

Як пише BBC, під час виступу на конвенції темношкірих журналістів Сполучених Штатів республіканець заявив, що Гарріс наголошувала на своєму індійському походженні, але потім "раптово" почала говорити, що належить до афроамериканців. Трамп сказав, що ця зміна "була для нього несподіваною" і наполіг, щоб демократка визначилася з тим, ким вона хоче бути.

"Я поважаю обидві ідентичності, а от вона ні, спершу весь час була індійкою, а потім враз стала тільки темношкірою", - поскаржився Трамп.

У штабі Гарріс цей коментар назвали "лише маленьким прикладом того хаосу та розділення, які характеризують його кампанію", а у Білому домі слова експрезидента охарактеризували як "огидні", наголосивши, що "ніхто не має права вказувати комусь, як себе визначати".