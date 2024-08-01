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Аятола Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю в якості помсти за вбивство Ісмаїла Ганії

Наразі незрозуміло, наскільки сильно Іран планує вдарити по Ізраїлю. 

Аятола Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю в якості помсти за вбивство Ісмаїла Ганії
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Фото: ЕРА/UPG

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, видав наказ Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю в якості помсти за вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела серед іранських чиновників.

Такий наказ Хаменеї віддав на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану в середу вранці. 

Іран і ХАМАС звинуватили Ізраїль у вбивстві, водночас Ізраїль не визнав і не заперечував вбивство Ганії.

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Наразі незрозуміло, наскільки сильно Іран відповість. Іранське військове командування розглядає ще одну комбіновану атаку безпілотників і ракет на військові цілі поблизу Тель-Авіва та Хайфи, але намагатиметься уникати ударів по цивільних цілях, заявили іранські офіційні особи.

Одним з варіантів, який розглядається, є скоординована атака з Ірану та інших фронтів, де є союзні сили, включаючи Ємен, Сирію та Ірак, для досягнення максимального ефекту.

Крім планів нападу, Хаменеї доручив військовим командирам Революційної гвардії та армії підготувати плани оборони, якщо війна розширюється, і Ізраїль або Сполучені Штати завдають удару по Ірану.

  • Революційна гвардія Ірану повідомила, що Ганія загинув разом із охоронцем у будинку, де зупинився на час візиту до Тегерана. Політичний лідер ХАМАСу перебував у Тегерані з нагоди інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіна.

  • Іран пригрозив помстою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

  • Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що ескалація війни на Близькому Сході є неминучою. Він запевнив, що Сполучені Штати прагнуть охолодити зростаючу регіональну напруженість, але залишаються непохитними у своєму захисті Ізраїлю у разі нападу.

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