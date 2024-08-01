Аятола Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю в якості помсти за вбивство Ісмаїла Ганії

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, видав наказ Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю в якості помсти за вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела серед іранських чиновників.
Такий наказ Хаменеї віддав на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану в середу вранці.
Іран і ХАМАС звинуватили Ізраїль у вбивстві, водночас Ізраїль не визнав і не заперечував вбивство Ганії.
Наразі незрозуміло, наскільки сильно Іран відповість. Іранське військове командування розглядає ще одну комбіновану атаку безпілотників і ракет на військові цілі поблизу Тель-Авіва та Хайфи, але намагатиметься уникати ударів по цивільних цілях, заявили іранські офіційні особи.
Одним з варіантів, який розглядається, є скоординована атака з Ірану та інших фронтів, де є союзні сили, включаючи Ємен, Сирію та Ірак, для досягнення максимального ефекту.
Крім планів нападу, Хаменеї доручив військовим командирам Революційної гвардії та армії підготувати плани оборони, якщо війна розширюється, і Ізраїль або Сполучені Штати завдають удару по Ірану.
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