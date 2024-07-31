Російські прикордонники завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц"

Сьогодні, 31 липня, російські прикордонники завершили службу в аеропорту "Звартноц" у Вірменії.
Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".
В аеропорту "Звартноц" сторони підписали протокол про передачу охорони державного кордону вірменській стороні.
Командувач прикордонними військами Вірменії Едгар Унанян зазначив, що "досвід і знання, передані російськими прикордонниками за понад 32 роки спільної служби, будуть і надалі використовуватися у служінні батьківщині".
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в березні повідомив, що з 1 серпня російські прикордонники покинуть "Звартноц", а Вірменія буде нести тут службу самостійно.
Прикордонні війська Вірменії направили лист прикордонним військам Росії у Вірменії і подякували їм за службу в "Звартноці".
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