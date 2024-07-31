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Російські прикордонники завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц"

Про те, що російські прикордонники завершать службу у Вірменії, стало відомо в березні цього року.

Російські прикордонники завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц"
Міжнародний аеропорт Звартноц
Фото: News.am

Сьогодні, 31 липня, російські прикордонники завершили службу в аеропорту "Звартноц" у Вірменії. 

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

В аеропорту "Звартноц" сторони підписали протокол про передачу охорони державного кордону вірменській стороні.

Командувач прикордонними військами Вірменії Едгар Унанян зазначив, що "досвід і знання, передані російськими прикордонниками за понад 32 роки спільної служби, будуть і надалі використовуватися у служінні батьківщині".

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в березні повідомив, що з 1 серпня російські прикордонники покинуть "Звартноц", а Вірменія буде нести тут службу самостійно.

Прикордонні війська Вірменії направили лист прикордонним військам Росії у Вірменії і подякували їм за службу в "Звартноці".

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