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Вірменські прикордонники замінять російських в аеропорту Єревана 1 серпня

Російські прикордонники будуть виведені з вірменського аеропорту.

Вірменські прикордонники замінять російських в аеропорту Єревана 1 серпня
Міжнародний аеропорт Звартноц
Фото: News.am

Вірменські прикордонники з 1 серпня почнуть службу в єреванському міжнародному аеропорту Звартноц, повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає News.am.

"Ми щойно повідомили, що прийняли таке рішення. І якщо я не помиляюся, то крайній термін - 1 серпня 2024 року", - зазначив Пашинян.

Він наголосив, що це питання робоче, а не політичне чи геополітичне.

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Прикордонні війська Вірменії направили листа прикордонним військам РФ у Вірменії, в якому подякували росіянам за забезпечення безпеки в аеропорту Звартноц.

Водночас, оскільки державні інституції у Вірменії розвиваються, то прикордонна служба Вірменії, зокрема в аеропорту Звартноц, вже набула достатнього досвіду, навичок і можливостей. 

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