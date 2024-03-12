Вірменські прикордонники замінять російських в аеропорту Єревана 1 серпня

Вірменські прикордонники з 1 серпня почнуть службу в єреванському міжнародному аеропорту Звартноц, повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає News.am.
"Ми щойно повідомили, що прийняли таке рішення. І якщо я не помиляюся, то крайній термін - 1 серпня 2024 року", - зазначив Пашинян.
Він наголосив, що це питання робоче, а не політичне чи геополітичне.
Прикордонні війська Вірменії направили листа прикордонним військам РФ у Вірменії, в якому подякували росіянам за забезпечення безпеки в аеропорту Звартноц.
Водночас, оскільки державні інституції у Вірменії розвиваються, то прикордонна служба Вірменії, зокрема в аеропорту Звартноц, вже набула достатнього досвіду, навичок і можливостей.
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