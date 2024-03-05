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Вірменія планує подати заяву на вступ до Європейського союзу, - ЗМІ

Єреван має підготувати та направити всі необхідні документи не пізніше осені.

Вірменія планує подати заяву на вступ до Європейського союзу, - ЗМІ
Нікол Пашинян під час пресконференції в Єревані, 22 травня 2023.
Фото: EPA/UPG

Кілька днів тому голова уряду Вірменії Нікол Пашинян провів закриту зустріч з депутатами парламенту, міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на видання Hraparak.

За даними журналістів, учасники зустрічі обговорювали питання, пов'язані з початком процесу вступу до ЄС.

Зокрема, Пашинян дав зрозуміти, що західні партнери вимагають практичних кроків стосовно зміни зовнішньополітичного курсу. Він наголосив, що в нинішній ситуації Вірменія не має іншого вибору, окрім як погодитися з пропозицією, тому що "Росія повернулася спиною".

Отже, Єреван має підготувати та направити всі необхідні документи не пізніше осені.

На наступній зустрічі, яка, можливо, відбудеться незабаром, уряд надасть звіт про можливі наслідки такого кроку.

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