Вірменія планує подати заяву на вступ до Європейського союзу, - ЗМІ

Кілька днів тому голова уряду Вірменії Нікол Пашинян провів закриту зустріч з депутатами парламенту, міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії.
Про це повідомило Суспільне з посиланням на видання Hraparak.
За даними журналістів, учасники зустрічі обговорювали питання, пов'язані з початком процесу вступу до ЄС.
Зокрема, Пашинян дав зрозуміти, що західні партнери вимагають практичних кроків стосовно зміни зовнішньополітичного курсу. Він наголосив, що в нинішній ситуації Вірменія не має іншого вибору, окрім як погодитися з пропозицією, тому що "Росія повернулася спиною".
Отже, Єреван має підготувати та направити всі необхідні документи не пізніше осені.
На наступній зустрічі, яка, можливо, відбудеться незабаром, уряд надасть звіт про можливі наслідки такого кроку.
-
Вірменія стала 124-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду. Від 1 лютого у країні набув чинності Римський статут, що і означає приєднання. Тепер країна може арештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде у Вірменію.
-
Секретар Радбезу Вірменії не поїхав на зустріч із колегами з СНД у Москві.
-
Відносини між Вірменією і Росією почали швидко охолоджуватись після того, як Азербайджан встановив контроль над Карабахом. Це призвело до масової втечі до Вірменії більше 100 тисяч проживаючих там етнічних вірмен.
-
Пашинян зазначив, що участь Вірменії в ОДКБ заморожена.