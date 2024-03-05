США ввели санкції проти ПВК "Вагнера" та Повітряно-космічних сил РФ

Під санкції також потрапив Павло Шевелін.

Держдеп США запровадив санкції проти Повітряно-космічних сил РФ, а також угрупування ПВК "Вагнер". Зазначених осіб звинуватили у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це ідеться на сайті Федерального реєстру США.

Під санкції потрапили росіянин Павло Шевелін, Повітряно-космічні сили Російської Федерації, компанія "Елтехнорд" із Санкт-Петербурга, ПВК "Вагнера" та ще один громадянин Північної Кореї.

Вказані компанії та особи звинувачують у порушенні національного законодавства щодо нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.