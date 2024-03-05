Естонія, Франція та Польща закликали до посилення оборони Європи і співпраці з Україною

Зокрема, закликають до суттєвого збільшення в державах-членах запасів боєприпасів, наявності ключових систем зброї та інших можливостей у різних сферах.

Три країни Євросоюзу, – Естонія, Франція та Польща, закликали терміново підвищувати обороноспроможність Європи та зміцнювати співпрацю із Україною. Зокрема, на думку цих країн, необхідно підвищити здатність швидко нарощувати виробництво та збільшувати запаси боєприпасів.

Про це йдеться у документі, з яким ознайомилось видання The Guardian.

У документі три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.

"Ми повинні забезпечити, щоб амбіції стратегії були пропорційними та підкріпленими конкретними діями, що підтримують нашу боєздатність. Ми перебуваємо у гонці з часом", – йдеться у тексті.

Також Естонія, Франція і Польща зазначили, що оборонна стратегія має бути спрямована на:

покращення довгострокової спроможності оборонної промисловості ЄС забезпечувати потреби збройних сил, зменшення стратегічної залежності і підвищення здатності швидко нарощувати виробництво

підтримку суттєвого збільшення в державах-членах запасів боєприпасів, наявності ключових систем зброї та інших можливостей у різних сферах

підвищення конкурентоспроможності ЄС та його держав-членів у технологіях (військових і подвійного призначення) та інноваціях, забезпечення безпеки ланцюгів постачання та покращення доступу до фінансування

Зміцнення співпраці та заохочення участі України в оборонно-промислових ініціативах.

Крім того, звернули увагу на потребу достатнього фінансування для досягнення цілей.

"Ми закликаємо Комісію представити конкретні варіанти фінансування, особливо на період до наступного (довгострокового бюджету ЄС – ред.). Недостатнє фінансування зараз означатиме лише більші витрати пізніше", – зазначено у документі.