Литва сприятиме чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України, - Інгріда Шимоніте

Шимоніте та Фіала обговорили і важливість збільшення інвестицій в оборону в Європі.

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте обговорила у телефонній розмові з головою чеського уряду Петром Фіала закупівлю боєприпасів для України.

Про це повідомила пресслужба уряду Литви.

“Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Як і досі, Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи”, – сказала прем’єр-міністр Шимоніте.

Також під час розмови прем’єр-міністри Литви та Чехії обговорили безпекову ситуацію в регіоні та зміцнення двосторонніх відносин між Литвою та Чехією.

Шимоніте та Фіала обговорили і важливість збільшення інвестицій в оборону в Європі.