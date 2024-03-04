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Литва сприятиме чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України, - Інгріда Шимоніте

Шимоніте та Фіала обговорили і важливість збільшення інвестицій в оборону в Європі.

Литва сприятиме чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України, - Інгріда Шимоніте
Інґріда Шимоніте
Фото: Пресслужба КМУ

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте обговорила у телефонній розмові з головою чеського уряду Петром Фіала закупівлю боєприпасів для України.

Про це повідомила пресслужба уряду Литви.

“Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Як і досі, Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи”, – сказала прем’єр-міністр Шимоніте.

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Також під час розмови прем’єр-міністри Литви та Чехії обговорили безпекову ситуацію в регіоні та зміцнення двосторонніх відносин між Литвою та Чехією.

Шимоніте та Фіала обговорили і важливість збільшення інвестицій в оборону в Європі.

  • Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування.

  • 26 лютого, на спільній пресконференції з прем'єром Болгарії, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні було надано лише 30% від обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів.

  • У наступні кілька тижнів до України можуть надійти перші партії боєприпасів, які знайшла Чехія, розповів генеральний директор Чехії з оборонної політики та стратегії Ян Жірес.
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