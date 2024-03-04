Умєров і Сирський обговорили з британськими колегами використання дронів в Україні

Партнерами розповіли про оперативну обстановку та нагальні потреби української армії.

Міністр оборони Рустем Умєров і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони Великобританії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил Ентоні Радакіном.

Про це Умєров написав на своїй фейсбук-сторінці.

Сирський поінформував колег про оперативну обстановку та нагальні потреби української армії.

Умєров додав, що йшлося про можливості реалізації в межах Коаліції з розвитку морських спроможностей. "Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що потрібно збільшити використання безпілотників в Україні. "Вдячний Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України", - додав Умєров.