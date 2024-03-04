Умєров і Сирський обговорили з британськими колегами використання дронів в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони Великобританії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил Ентоні Радакіном.
Про це Умєров написав на своїй фейсбук-сторінці.
Сирський поінформував колег про оперативну обстановку та нагальні потреби української армії.
Умєров додав, що йшлося про можливості реалізації в межах Коаліції з розвитку морських спроможностей. "Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту", - наголосив міністр.
Він підкреслив, що потрібно збільшити використання безпілотників в Україні. "Вдячний Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України", - додав Умєров.
- У січні стало відомо, що Великобританія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів більше, ніж у попередні два роки. При цьому близько 200 мільйонів фунтів витратять на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів.
- Також Сполучене Королівство спільно з іншими країнами, зокрема і США, працює над тим, щоб надати Києву нові безпілотники зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі,
- Водночас Британія вирішила інвестувати щонайменше 5,5 мільярда доларів США у безпілотники для своїх збройних сил, за прикладом досвіду використання дронів в Україні.