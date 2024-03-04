У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров і Сирський обговорили з британськими колегами використання дронів в Україні

Партнерами розповіли про оперативну обстановку та нагальні потреби української армії.

Умєров і Сирський обговорили з британськими колегами використання дронів в Україні
Олександр Сирський і Рустем Умєров
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з міністром оборони Великобританії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил Ентоні Радакіном.

Про це Умєров написав на своїй фейсбук-сторінці.

Сирський поінформував колег про оперативну обстановку та нагальні потреби української армії.

Умєров додав, що йшлося про можливості реалізації в межах Коаліції з розвитку морських спроможностей. "Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що потрібно збільшити використання безпілотників в Україні. "Вдячний Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України", - додав Умєров.

  • У січні стало відомо, що Великобританія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів більше, ніж у попередні два роки. При цьому близько 200 мільйонів фунтів витратять на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів.
  • Також Сполучене Королівство спільно з іншими країнами, зокрема і США, працює над тим, щоб надати Києву нові безпілотники зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі,
  • Водночас Британія вирішила інвестувати щонайменше 5,5 мільярда доларів США у безпілотники для своїх збройних сил, за прикладом досвіду використання дронів в Україні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies