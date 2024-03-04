Президент Володимир Зеленський провів наради з військовими щодо планування операцій і оборони.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні 4 березня.

Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і Генштабу Анатолій Баргилевич.

"Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони", - сказав Зеленський.

З міністром оборони Рустемом Умєровим обговорили постачання зброї та забезпечення бригад, а також ситуацію з дронами. "Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів", - додав глава держави.

Зеленський за підсумками з розмови з керівником ГУР Кирилом Будановим повідомив, що буде більший результат "у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики".

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк прозвітував щодо протидії російським диверсійно-розвідувальним групам і колаборантам. А глава зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко доповів про міжнародні напрямки і плани РФ. "Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - сказав Зеленський.