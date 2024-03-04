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ДІАМ перевірить у Києві келії Братського монастиря і будівництво на межі Солом’янського парку

Інспектори мають 10 календарних днів, щоб ретельно вивчити всі документи, провести огляд на місці й оприлюднити висновки по двох обʼєктах

ДІАМ перевірить у Києві келії Братського монастиря і будівництво на межі Солом’янського парку
Фото: Мінінфраструктури

Цього тижня у Києві проводитимуть перевірки на двох резонансних обʼєктах у Києві.

Про це повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування України.

4 березня стартувала перевірка на території Національного університету «Києво-Могилянська академія». Громадські активісти неодноразово звертали увагу на можливе незаконне проведення будівельних робіт на памʼятці історії та архітектури національного значення – 200-річній Келії Братського монастиря, яка розташована на згаданій території. 

7 березня інспектори ДІАМУ проведуть перевірку будівництва багатоповерхового житлового комплексу безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку (вул. Генерала Шаповала, 1-3). За словами жителів, унаслідок діяльності забудовника відбувся зсув ґрунту і обвал однієї з центральних алей парку в будівельний котлован. 

Інспектори мають 10 календарних днів, щоб ретельно вивчити всі документи, провести огляд на місці й оприлюднити висновки по двох обʼєктах. Результати і обґрунтування мають озвучити публічно. 

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