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Останній день лютого у столиці став рекордно теплим

29 лютого у столиці були зафіксовані два температурні рекорди. 

Останній день лютого у столиці став рекордно теплим
Фото: 24 канал

Останній день лютого у столиці став рекордно теплим. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 

За даними метеостанції, 29 лютого у столиці були зафіксовані два температурні рекорди.

Максимальна температура повітря досягла 12,1 градуси Цельсія, що на 2,8 градусів вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0 градусів Цельсія, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4 градуси.

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