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У Бєлгородський області РФ бійці ГУР успішно атакували комплекс “Панцирь С-1”

“Панцирь” виведений з ладу, поранення зазнали двоє російських окупантів.

У Бєлгородський області РФ бійці ГУР успішно атакували комплекс “Панцирь С-1”
Ілюстративне фото: ЗРПК «Панцир-С»
Фото: скрін відео

У Бєлгородський області РФ бійці 29 лютого Головного управління розвідки Міноборони успішно атакували ракетно-гарматний комплекс “Панцирь С-1”.

Відомство повідомило, що після влучання “Панцирь” виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати – поранення зазнали двоє російських окупантів. 

Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області.  

Вказаний комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. 

Його вартість становить близько 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку січня воїни-розвідники знищили 2 російські “Панцирі” у Бєлгородській області.

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