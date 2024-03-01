У Бєлгородський області РФ бійці 29 лютого Головного управління розвідки Міноборони успішно атакували ракетно-гарматний комплекс “Панцирь С-1”.

Відомство повідомило, що після влучання “Панцирь” виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати – поранення зазнали двоє російських окупантів.

Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області.

Вказаний комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.

Його вартість становить близько 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку січня воїни-розвідники знищили 2 російські “Панцирі” у Бєлгородській області.