Японія схвалила нові санкції проти Росії

Японія схвалила нові санкції через вторгнення Росії в Україну, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами “Групи семи”.
Про це пише Bloomberg з посиланням на МЗС країни.
Токіо застосував заборону на експорт ще до 29 російських організацій. Буде заморожено активи 12 осіб, зокрема керівників підприємства-виробника зброї та банку.
“Ми прийняли рішення щодо останніх санкцій у співпраці з G-7 у контексті того, що було б ефективним у досягненні справедливого та тривалого миру в Україні”, − заявив речник кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.
Він підкреслив, що Японія продовжуватиме співпрацювати з міжнародними спільнотами.
Нові санкції з'явилися на тлі розбіжностей між членами G-7 щодо того, чи буде законним вилучення російських активів для допомоги Україні. Президент США Джо Байден хоче, щоб група досягла прогресу в реалізації такого плану до червневого саміту.
- У лютому стало відомо, що Японія виділить для повоєнної реконструкції України 100 мільйонів доларів. Кошти спрямують на обладнання для розмінування та тимчасові мости, також Київ отримає гроші на розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації тощо.