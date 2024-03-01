Японія схвалила нові санкції проти Росії

Японія схвалила нові санкції через вторгнення Росії в Україну, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами “Групи семи”.

Про це пише Bloomberg з посиланням на МЗС країни.

Токіо застосував заборону на експорт ще до 29 російських організацій. Буде заморожено активи 12 осіб, зокрема керівників підприємства-виробника зброї та банку.

“Ми прийняли рішення щодо останніх санкцій у співпраці з G-7 у контексті того, що було б ефективним у досягненні справедливого та тривалого миру в Україні”, − заявив речник кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.

Він підкреслив, що Японія продовжуватиме співпрацювати з міжнародними спільнотами.

Нові санкції з'явилися на тлі розбіжностей між членами G-7 щодо того, чи буде законним вилучення російських активів для допомоги Україні. Президент США Джо Байден хоче, щоб група досягла прогресу в реалізації такого плану до червневого саміту.