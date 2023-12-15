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Японія ввела санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб

Зокрема, санкції введені проти російського омбудсмена Тетяни Москалькової та “Юнармії”.

Японія ввела санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб
Тетяна Москалькова

Японія ввела нові санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб. 

Про це повідомляє Міністерство економіки Японії.

Зокрема, санкції впроваджені щодо заступниці міністра оборони РФ Тетяни Шевцової, омбудсмена Тетяни Москалькової, генерал-полковника Олександра Лапіна та інших осіб. 

Крім того, під санкції потрапили так звана “Юнармія”, ПВК "Патріот", Уральський завод цивільної авіації та інші.

Також Японія приєдналася до заборони на імпорт російських непромислових алмазів з 1 січня.

  • Європейський союз 14 грудня погодив 12-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає запровадження санкцій проти понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".
  • 25 лютого 2023 року Тетяна Москалькова була занесена до санкційного списку Євросоюзу за заперечення фільтраційних заходів РФ в Україні.
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