Японія ввела санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб

Зокрема, санкції введені проти російського омбудсмена Тетяни Москалькової та “Юнармії”.

Японія ввела нові санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомляє Міністерство економіки Японії.

Зокрема, санкції впроваджені щодо заступниці міністра оборони РФ Тетяни Шевцової, омбудсмена Тетяни Москалькової, генерал-полковника Олександра Лапіна та інших осіб.

Крім того, під санкції потрапили так звана “Юнармія”, ПВК "Патріот", Уральський завод цивільної авіації та інші.

Також Японія приєдналася до заборони на імпорт російських непромислових алмазів з 1 січня.