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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинула 1 людина, ще 2 отримали поранення

Всього противник здійснив 102 обстріли.

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинула 1 людина, ще 2 отримали поранення
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: змі окупантів

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинула 1 людина, ще 2 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За минулу добу противник здійснив 102 обстріли, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Нагадаємо, цієї ночі ППО збила всі 14 запущених ворогом "шахедів". Робота по ворожих цілях проходила в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

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