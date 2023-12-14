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Через негоду на Сумщині знеструмлено 41 населений пункт

На відновленні електромереж на Сумщині працюють 3 аварійні бригади.

Через негоду на Сумщині знеструмлено 41 населений пункт
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

У Сумській області за добу випало до 60% місячної норми опадів, внаслідок ожеледі знеструмлено 41 населений пункт.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що найвища кількість опадів (56%) і сніговий покрив (25 мм) зафіксовано у Конотопському районі.

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Наразі на відновленні електромереж на Сумщині працюють 3 аварійні бригади.

Також у п'ятьох випадках до допомоги людям залучались підрозділи ДСНС.

Крім того, для очищення доріг державного значення у області задіяно 115 одиниць техніки. Дороги місцевого значення очищають 39 одиниць техніки, а Сум - 12.

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