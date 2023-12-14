За день у Херсоні від російських обстрілів постраждали чотири людини

На вечір 14 грудня у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Один поранений - чоловік 57 років помер у лікарні одразу після госпіталізації”, - написав Мрочко.
Він додав, що трьом травмованим жінкам, найстаршій з яких 92 роки, надана медична допомога.
- За минулу добу РФ здійснила 114 обстрілів Херсонської області, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, завдала і ракетного удару. Одна людина загинула, ще одна поранена.