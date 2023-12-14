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За день у Херсоні від російських обстрілів постраждали чотири людини

Одна людина загинула, троє отримали поранення.

На вечір 14 грудня у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей.  

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Один поранений - чоловік 57 років помер у лікарні одразу після госпіталізації”, - написав Мрочко.

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Він додав, що трьом травмованим жінкам, найстаршій з яких 92 роки, надана медична допомога.

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