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На Харківщині викрили колаборанта, який під час окупації відбирав майно у цивільних

Зрадник обіймав посаду командира в незаконному правоохоронному органі.

На Харківщині викрили колаборанта, який під час окупації відбирав майно у цивільних
Фото: МВС України

На Харківщині викрили колаборанта, який під час окупації Чугуєва обіймав посаду командира в незаконному правоохоронному органі та відбирав майно у цивільних. 

Про це повідомляє пресслужба МВС УКраїни.

Відомо, що 40-річний мешканець Чугуєва, під час окупації обійняв посаду "командира" у незаконному правоохоронному органі "управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та разом з військовослужбовцями ЗС РФ скоював злочини щодо цивільних.

"У селищі Дворічна Куп’янського району чоловік разом з трьома військовослужбовцями зс рф приїхали до будинку, де мешкав 48-річний чоловік. Озброєні зловмисники погрожували місцевому мешканцю та провели "обшук" будинку. Підозрюваному сподобався автомобіль потерпілого, тому за декілька днів озброєні військові повернулися, відчинили ворота домоволодіння та забрали транспортний засіб цивільного",  – пишуть правоохоронці.

12 грудня слідчі заочно повідомили 40-річному чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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