Семигодинна атака на Одеську область і обстріли Чернігівської: як минула доба в регіонах

По Чернігівській області за добу ворог провів чотири обстріли (21 вибух). Із мінометів обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 68 вибухів з мінометів, АГС та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

У Дніпропетровській вчора вдень ворог скерував дрон-камікадзе та двічі обстріляв з важкої артилерії Нікополь. 70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома. Пошкоджені база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення. Понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда і автівка. Ніч – тихо.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 114 обстрілів (536 снарядів), з них по Херсону – 14 обстрілів (35 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області, медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, біснес-центр у Херсоні. Вночі ворогом здійснено ракетний обстріл з ЗРК С300 (три прильоти) по Миролюбівці Херсонського району, внаслідок чого зруйновано приватну будівлю, загинула 63-річна жінка. Також пошкоджено Миролюбівську ЗОШ (вибито вікна), сільську амбулаторію, гараж та приватний будинок. Також ворог запускав безпілотники. За добу по області одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

У Луганській минулої доби ворог без успіху атакував на території Серебрянського лісу. По цій же ділянці фронту бив з мінометів та артилерії. Вогнем противника також були охоплені Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 128 обстріли (539 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 16 населених пунктів: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Бударки, Ветеринарне та інші. У результаті обстрілу у Куп‘янську пошкоджені три приватні домоволодіння, господарчі споруди. Без потерпілих. Також вчора відбувся ворожого артобстрілу, під час було пошкоджено два приватних будинка, гараж, паркан, постраждалих осіб немає. У Куп’янську під час артобстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, господарчі споруди.

У Запорізькій окупанти обстріляли 23 населені, зафіксовано 151 удар. Рашисти здійснили сім обстрілів із ракетних систем залпового вогню Малої Токмачки й Роботиного, а також 36 БпЛА-атак по Павлівському, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Новоданилівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному. 108 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Преображенки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Гуляйполя, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби були чотири населених пункти: Курахове (залізнична станція "Роя", БП "Роя"), Авдіївка (житловий сектор), Очеретине (околиці населеного пункту, житловий сектор), Богданівка (околиці населеного пункту). Пошкоджено два житлових будинки, залізничний вагон, залізнична колія. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили п'ять ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Учора та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає. Також вчора та сьогодні зранку –ворожі артилерійські обстріли по населених пунктах Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Уночі відбувся ракетний обстріл на околиці Снігурівки. Зафіксовано влучання ракети С300 по відкритій території поза межами населеного пункту. Без постраждалих.

В Одеській сьогодні вночі російські війська упродовж понад шести годин тероризували область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацьовували кожну ворожу ціль. Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них троє – діти. Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих – струси мозку та поранення. Також пошкоджень зазнали 11 будівель. Вигоріло вщент дві автівки. Пожежу було ліквідовано. Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення.