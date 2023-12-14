Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено, - ДПСУ

Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів.

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

У ДПСУ зазначили, що від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо, на в'їзд прийматимуть по два автомобілі за годину.

Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Що відомо про блокування кордону словацькими страйкарями