Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено, - ДПСУ

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.
У ДПСУ зазначили, що від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо, на в'їзд прийматимуть по два автомобілі за годину.
Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.
Що відомо про блокування кордону словацькими страйкарями
- Словацькі перевізники заявляють, що їх метою є порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. 16 листопада Спілка перевізників на годину заблокувала пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Згодом протестувальники почали пропускати транспорт, тимчасово розблокувавши рух для вантажівок.
- 1 грудня словацькі перевізники остаточно заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною.
- 4 грудня о 22:00 дії учасників акції завершилися, тож рух транспорту вдалося розблокувати.
- Згодом Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила, що залишається в стані страйкової готовності. Також UNAS) вважає, що Міністерство транспорту не відстояло інтереси перевізників.
- 11 грудня словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке". Страйкарі обмежили рух транспорту, що прямує з України в бік Словаччини, а на виїзд зі Словаччини рух вантажівок не блокували.