«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей
Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
ГоловнаСуспільствоЖиття

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено, - ДПСУ

Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів.

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено, - ДПСУ
Словаччина, кордон (архівне фото)
Фото: UNAS

Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

У ДПСУ зазначили, що від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо, на в'їзд прийматимуть по два автомобілі за годину.

Фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Що відомо про блокування кордону словацькими страйкарями

  • Словацькі перевізники заявляють, що їх метою є порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. 16 листопада Спілка перевізників на годину заблокувала пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Згодом протестувальники почали пропускати транспорт, тимчасово розблокувавши рух для вантажівок. 
  • 1 грудня словацькі перевізники остаточно заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною. 
  • 4 грудня о 22:00 дії учасників акції завершилися, тож рух транспорту вдалося розблокувати.
  • Згодом Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила, що залишається в стані страйкової готовності. Також UNAS) вважає, що Міністерство транспорту не відстояло інтереси перевізників.
  • 11 грудня словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке". Страйкарі обмежили рух транспорту, що прямує з України в бік Словаччини, а на виїзд зі Словаччини рух вантажівок не блокували.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies