Уночі сили ППО збили 41 ворожий "шахед" із 42, більшість - на Одещині

У ніч на 14 грудня сили протиповітряної оборони збили 41 ворожий безпілотник "Shahed-136/131" із 42. Переважну більшість – в Одеській області.
Про це повідомило Командування Повітряних сил.
Російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.
Ударними дронами ворог почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.
- 12 грудня упродовж декількох годин російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. ОДин постраждалий помер у лікарні.
- У Києві внаслідок ворожої атаки і роботи ППО зафіксовано падіння уламків в чотирьох районах столиці. Є руйнування, пошкодження, постраждали люди; 53 особи, шість з яких – діти. Удару по Києву ворог завдав 10 балістичними ракетами. Всі вони збиті. Ймовірно, ворог використав С400.