«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей
Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Вже сьогодні може почати відновлюватися мобільний зв’язок та інтернет Київстар, – СБУ
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі сили ППО збили 41 ворожий "шахед" із 42, більшість - на Одещині

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300.

Уночі сили ППО збили 41 ворожий "шахед" із 42, більшість - на Одещині
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

У ніч на 14 грудня сили протиповітряної оборони збили 41 ворожий безпілотник "Shahed-136/131" із 42. Переважну більшість – в Одеській області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Ударними дронами ворог почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

  • 12 грудня упродовж декількох годин російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок російської атаки численні поранення, перелами та опіки отримали двоє чоловіків. ОДин постраждалий помер у лікарні.
  • У Києві внаслідок ворожої атаки і роботи ППО зафіксовано падіння уламків в чотирьох районах столиці. Є руйнування, пошкодження, постраждали люди; 53 особи, шість з яких – діти. Удару по Києву ворог завдав 10 балістичними ракетами. Всі вони збиті. Ймовірно, ворог використав С400.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies