Уночі сили ППО збили 41 ворожий "шахед" із 42, більшість - на Одещині

У ніч на 14 грудня сили протиповітряної оборони збили 41 ворожий безпілотник "Shahed-136/131" із 42. Переважну більшість – в Одеській області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Ударними дронами ворог почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.