Окупаційна адміністрація склала протокол за “незаконну місіонерську діяльність” на кримського імама Ісмаїла Юрдамова

В ухвалі на обшук йшлося про участь імама у забороненій в Росії організації Хізб ут-Тахрір та організації її зборів.

Сьогодні, 13 грудня, вдома у імама Ісмаїла Юрдамова з с. Джума Елі (Привітне) Кіровського району Криму представники окупаційної адміністрації провели обшук. Після нього імама доставили до відділу поліції і відпустили.

Про це повідомила “Кримська солідарність”.

Імама звинуватили у порушенні законів про свободу совісті, віросповідання та релігійні об'єднання в частині четвертій статті 5.26 КоАП РФ (“Здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті та свободу віросповідання і про релігійні об'єднання”).

Російські силовики приїхали до імама близько 6 ранку, коли той став на ранковий намаз.

Оперативники зачитали ухвалу на обшук, в якій йшлося про участь у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір" та організації її зборів. Силовики оглянули всі книжки та брошури, деякі перевірили по базі, заявивши, що “все чисто”. Телефони членів родини Ісмаїла Юрдамова забрали.

Крім того, оперативники оглянули будинок дочки імама і провели огляд приміщень мечеті.

Потім Юрдамова забрали до відділу поліції, де склали адміністративний протокол і попередили імама, що пізніше викличуть до суду. Імам зі звинуваченням не погодився.

Старший лейтенант російської поліції Роман Філатов, який проводив обшук, давно бере участь у переслідуванні кримських мусульман. Зокрема, він складав протоколи за публікації в інтернеті, затримував кримськотатарських адвокатів.

На думку дочки імама Гульсум, обшук пов'язаний із тим, що її батько активно підтримує кримських політв'язнів.

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