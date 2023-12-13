Окупаційна адміністрація склала протокол за “незаконну місіонерську діяльність” на кримського імама Ісмаїла Юрдамова

Сьогодні, 13 грудня, вдома у імама Ісмаїла Юрдамова з с. Джума Елі (Привітне) Кіровського району Криму представники окупаційної адміністрації провели обшук. Після нього імама доставили до відділу поліції і відпустили.
Про це повідомила “Кримська солідарність”.
Імама звинуватили у порушенні законів про свободу совісті, віросповідання та релігійні об'єднання в частині четвертій статті 5.26 КоАП РФ (“Здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті та свободу віросповідання і про релігійні об'єднання”).
Російські силовики приїхали до імама близько 6 ранку, коли той став на ранковий намаз.
Оперативники зачитали ухвалу на обшук, в якій йшлося про участь у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір" та організації її зборів. Силовики оглянули всі книжки та брошури, деякі перевірили по базі, заявивши, що “все чисто”. Телефони членів родини Ісмаїла Юрдамова забрали.
Крім того, оперативники оглянули будинок дочки імама і провели огляд приміщень мечеті.
Потім Юрдамова забрали до відділу поліції, де склали адміністративний протокол і попередили імама, що пізніше викличуть до суду. Імам зі звинуваченням не погодився.
Старший лейтенант російської поліції Роман Філатов, який проводив обшук, давно бере участь у переслідуванні кримських мусульман. Зокрема, він складав протоколи за публікації в інтернеті, затримував кримськотатарських адвокатів.
На думку дочки імама Гульсум, обшук пов'язаний із тим, що її батько активно підтримує кримських політв'язнів.
Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму
- Хізб ут-Тахрір - міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та Америки партія діє легально та публічно.
- Релігійний осередок "Хізб ут-Тахрір" в Росії та окупованому нею Криму вважають терористичною організацією. На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВС-інфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу.
- Російська окупаційна адміністрація етапувала з Криму у в'язницю міста Верхньоуральська Челябінської області активіста з Білогірська Азамата Еюпова. Раніше його засудили на 17 років позбавлення волі. Нагадаємо, 19 липня 2022 року воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарському активісту Азамату Еюпову. Його затримали ще 17 лютого 2021 року у Білогірську. Його звинувачують в "організації терористичної діяльності" та причетності до "Хізб ут-Тахрір".
- 16 червня Південний окружний військовий суд засудив активіста “Кримської солідарності” Ансара Османова на 20 років позбавлення волі. Перші 5 років він має провести у в'язниці. Ансара Османова російські окупанти звинувачують в організації діяльності ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір.
- Південний окружний військовий суд Росії засудив фігурната справи “кримських мусульман” Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму. Ернеса Сейтосманова судили за організацію діяльності ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір.
- Український політв’язень у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров помер у СІЗО російського Новочеркаська.
- У Росії кримського імама Раїфа Февзієва засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.