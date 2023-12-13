​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Тарнавський: В районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмових дій

Українські бійці стримують окупантів у районах Новомихайлівки і Красногорівки.

Тарнавський: В районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмових дій
Олександр Тарнавський
Фото: mukachevo.net

У районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмових дій.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Українські бійці стримують окупантів у районах Новомихайлівки і Красногорівки. Тут відбили 11 ворожих атак.

Також росіяни продовжують інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття Мар'їнки. Але оборона міста триває.

  • Зранку 13 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки  Донецької області, де відбили 13 атак. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies