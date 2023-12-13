Тарнавський: В районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмових дій

Українські бійці стримують окупантів у районах Новомихайлівки і Красногорівки.

У районі Мар'їнки росіяни накопичують сили для подальших штурмових дій.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Українські бійці стримують окупантів у районах Новомихайлівки і Красногорівки. Тут відбили 11 ворожих атак.

Також росіяни продовжують інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття Мар'їнки. Але оборона міста триває.