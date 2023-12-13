ДТЕК відновив електропостачання у житлових будинках Києва, які постраждали від ракетного обстрілу

Після нічного масованого ракетного обстрілу Києва працівники ДТЕК змогли відновити електропостачання у 31 житлового будинку Дніпровського району столиці. Загалом компанія наголошує на значних руйнуваннях енергоінфраструктури.

Про це інформує ДТЕК у Telegram.

"Попри значні руйнування, станом на 14:27, вдалося повернути електропостачання для 31 приватного будинку. Ще в 4 оселях, які найбільше постраждали від падіння уламків, роботи тривають", – пишуть у компанії.

Нічна ракетна атака по Києву: