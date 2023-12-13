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ДТЕК відновив електропостачання у житлових будинках Києва, які постраждали від ракетного обстрілу

Компанія наголошує на значних руйнуваннях енергоінфраструктури.

ДТЕК відновив електропостачання у житлових будинках Києва, які постраждали від ракетного обстрілу
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Гіманов

Після нічного масованого ракетного обстрілу Києва працівники ДТЕК змогли відновити електропостачання у 31 житлового будинку Дніпровського району столиці. Загалом компанія наголошує на значних руйнуваннях енергоінфраструктури.

Про це інформує ДТЕК у Telegram.

"Попри значні руйнування, станом на 14:27, вдалося повернути електропостачання для 31 приватного будинку. Ще в 4 оселях, які найбільше постраждали від падіння уламків, роботи тривають", – пишуть у компанії. 

Нічна ракетна атака по Києву:

  • О 03:00 Росія завдала ракетного удару по столиці України. Повітряні сили знищили по 10 російських безпілотників та 10 балістичних ракет.
  • Внаслідок атаки відомо про 53 постраждалих людини. За попередньою інформацією, уламки ракет пошкодили чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва.  
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наразі відомо, що удари по Києву ворог міг завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400.
  • КМВА показала вирву, пошкоджені дім, дитсадок і машини. Також уламки впали на територію лікарні, пошкоджено будівлю моргу.
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