ДТЕК відновив електропостачання у житлових будинках Києва, які постраждали від ракетного обстрілу

Після нічного масованого ракетного обстрілу Києва працівники ДТЕК змогли відновити електропостачання у 31 житлового будинку Дніпровського району столиці. Загалом компанія наголошує на значних руйнуваннях енергоінфраструктури.
Про це інформує ДТЕК у Telegram.
"Попри значні руйнування, станом на 14:27, вдалося повернути електропостачання для 31 приватного будинку. Ще в 4 оселях, які найбільше постраждали від падіння уламків, роботи тривають", – пишуть у компанії.
Нічна ракетна атака по Києву:
- О 03:00 Росія завдала ракетного удару по столиці України. Повітряні сили знищили по 10 російських безпілотників та 10 балістичних ракет.
- Внаслідок атаки відомо про 53 постраждалих людини. За попередньою інформацією, уламки ракет пошкодили чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наразі відомо, що удари по Києву ворог міг завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400.
- КМВА показала вирву, пошкоджені дім, дитсадок і машини. Також уламки впали на територію лікарні, пошкоджено будівлю моргу.