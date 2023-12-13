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Ракетний удар Росії по Києву: КМВА показала вирву, пошкоджені дім, дитсадок і машини

Також уламки впали на територію лікарні, пошкоджено будівлю моргу.

Ракетний удар Росії по Києву: КМВА показала вирву, пошкоджені дім, дитсадок і машини
Фото: КМВА

Мер Києва Віталій Кличко оглянув багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці, що постраждала від збиття російських ракет у ніч на 13 грудня, а також повідомив про інші пошкодження в цьому районі.

Про це повідомляє пресслужба Кличка, а також Київська міська військова адміністрація в Telegram.

"Оглянув житловий будинок в Дніпровському районі, що постраждав вночі від ворожого обстрілу, та поспілкувався з мешканцями. Уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі", - зазначив Кличко.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Він також повідоммив, що уламки іншої ракети впали на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Пошкоджена будівля моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу.

Загалом від нічної атаки постраждали 53 людини. 20 з них госпіталізували, в тому числі двох дітей. 33 людини отримали допомогу медиків на місці. Серед них - шестеро дітей.

Фото: КМВА

Мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою. Після цього місто розпочне свою експертизу - якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, то ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок. Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Також відновлювати доведеться і дитсадок.

Фото: КМВА

Мешканців будинку, який зазнав найбільших пошкоджень, тимчасово прихистять в Пункті Незламності. Його відкрили на території школи №98, що розташована поруч. Дітей, які вчаться в цьому навчальному закладі планують перевести на дистанційну форму навчання.

У цьому Пункті Незламності усі постраждалі будуть забезпечені теплом, гарячими напоями, інтернетом, зв’язком та першою медичною допомогою.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Що відомо про атаку на Київ у ніч на 13 грудня

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