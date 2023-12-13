Повітряні сили в ніч на 13 грудня знищили по 10 російських безпілотників та 10 балістичних ракет

У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з району Балаклави (окупований Крим) та ракетами.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині.
Також противник завдав ракетного удару по столиці. Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року окупанти вдарили по Києву.
Десять цілей, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.
- Як повідомив Кличко, під час нічної російської атаки ракета впала на територію медзакладу. Станом на 7:58 відомо про 53 постраждалих.
- Це вже друга балістична атака на Київ від початку тижня – перша була в ніч на 11 грудня. Тоді постраждали четверо людей, уламки ракет впали на житлові будинки.