Під час бойових дій в Україні загинув ірландець Грем Дейл

На війні проти російських окупантів загинув ірландець Грем Дейл.
Про це повідомляє The Irish Times.
“Минулої п’ятниці в Україні було вбито 45-річного Грема Дейла з Рахені, північний Дублін, але точні подробиці обставин його смерті ще не підтверджені”, - йдеться у повідомленні.
Відомо, що він приїхав в Україну невдовзі після російського вторгнення минулого року і приєднався до української армії.
Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило факт загибелі Дейла.
“Він покинув цю землю саме так, як хотів. Його останки перевозять на батьківщину в Ірландію. Він був марафонцем, який курив і любив світло. Світовий мандрівник. Той, хто не міг попросити про допомогу сам, тому шукав способи допомогти іншим. Грем був не просто другом; він був братом і захисником”, - написала подруга Греда Дейла у соцмережі.
Грем Дейл приєднався до Корпусу морської піхоти США одразу після терактів у США 11 вересня 2001 року. Він служив протягом семи років, в тому числі в Іраку. Також він був волонтером-пожежником у США.
Грем Дейл написав книгу про своє перебування у Корпусі морської піхоти США “Зелений морський піхотинець: війна ірландця в Іраку”.
Хто з іноземців загинув на війні проти РФ останнім часом
-
Минулого тижня на війні проти росіян загинув 26-річний уродженець Каталонії на ім’я Пау.
-
На війні з російськими окупантами загинув 25-річний канадський доброволець Остін Ласлін-Берсьє.
-
У вересні стало відомо про загибель 36-річного британського добровольця Деніела Берка. Берк торік прибув до України воювати проти Росії і вступив до лав Інтернаціонального легіону.
-
Раніше у Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах Cил оборони України.
- Навесні у Бахмуті загинув колишній військовослужбовець США.