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Під час бойових дій в Україні загинув ірландець Грем Дейл

Грем Дейл приїхав в Україну невдовзі після російського вторгнення минулого року і приєднався до української армії.

Під час бойових дій в Україні загинув ірландець Грем Дейл
Грем Дейл
Фото: The Irish Times

На війні проти російських окупантів загинув ірландець Грем Дейл.

Про це повідомляє The Irish Times.

“Минулої п’ятниці в Україні було вбито 45-річного Грема Дейла з Рахені, північний Дублін, але точні подробиці обставин його смерті ще не підтверджені”, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що він приїхав в Україну невдовзі після російського вторгнення минулого року і приєднався до української армії.

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Міністерство закордонних справ Ірландії підтвердило факт загибелі Дейла.

“Він покинув цю землю саме так, як хотів. Його останки перевозять на батьківщину в Ірландію. Він був марафонцем, який курив і любив світло. Світовий мандрівник. Той, хто не міг попросити про допомогу сам, тому шукав способи допомогти іншим. Грем був не просто другом; він був братом і захисником”, - написала подруга Греда Дейла у соцмережі.

Грем Дейл приєднався до Корпусу морської піхоти США одразу після терактів у США 11 вересня 2001 року. Він служив протягом семи років, в тому числі в Іраку. Також він був волонтером-пожежником у США.

Грем Дейл написав книгу про своє перебування у Корпусі морської піхоти США “Зелений морський піхотинець: війна ірландця в Іраку”. 

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