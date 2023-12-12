Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку

"Київстар" оприлюднив інформацію про стан мережі на 20:00 12 грудня.
Як ідеться в дописі компанії у фейсбуці, спеціалісти частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку.
"Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково", - зазначили у "Київстарі".
У компанії додали, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.
Що відомо про збій у роботі "Київстару"
- Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджує, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.
- Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.