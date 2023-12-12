Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку

"Київстар" оприлюднив інформацію про стан мережі на 20:00 12 грудня.

Як ідеться в дописі компанії у фейсбуці, спеціалісти частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку.

"Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково", - зазначили у "Київстарі".

У компанії додали, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.

Що відомо про збій у роботі "Київстару"