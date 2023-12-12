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Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку

Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.

Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Фото: Макс Левин

"Київстар" оприлюднив інформацію про стан мережі на 20:00 12 грудня.

Як ідеться в дописі компанії у фейсбуці, спеціалісти частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку. 

"Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово,  про що ми повідомлятимемо додатково", - зазначили у "Київстарі". 

У компанії додали, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти,  які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації. 

Що відомо про збій у роботі "Київстару"

  • Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо. 
  • У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджує, що персональні дані користувачів не скомпрометовані. 
  • СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.
  • Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.
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